Apple, SpaceX ile gizli bir ortaklık kurarak iPhone'lara Starlink desteği getirmeye başladı. Bu özellik, şimdilik test aşamasında ve sadece az sayıda kullanıcıda yer alıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18’in yeni sürümü iOS 18.3’ü resmen iPhone modellerinde sunmuştu. Bu sürüm, yapay zekâ özellikleri konusunda bazı yenilikler getirmişti. Ancak Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber ve kullanıcılardan gelen bilgiler, gizli bir özelliğin daha eklendiğini gözler önüne serdi.

Buna göre teknoloji devi, uydu interneti Starlink desteğini iPhone’lara getirmek için SpaceX ile iş birliğine gitti. Bu ortaklıkta GSM operatörü T-Mobile’ın da yer aldığı aktarıldı. Özellik, beta olarak sunulduğu için az sayıda kullanıcıda görüldü.

iPhone’un uydu bağlantısı özelliğine bir alternatif olacak

iPhone’ların hâlihazırda Apple’ın kendi sunduğu uydu bağlantısı desteği var. Bu özellik, cihazın hiç çekmeyen bölgelerde bile uydu yoluyla iletişim imkânı tanıyordu. İşte Starlink de buna bir alternatif olarak sunulacak.

Aslında Apple ile SpaceX iş birliği pek şaşırtıcı değil. Öyle ki Apple 2022’de ilk uydu bağlantısı özelliğini duyurduktan sonra SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket ile Starlink konusunda olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti. Şimdi çıkan bilgiler ise bu görüşmelerin iPhone’lara Starlink desteği getirmeyi başardığını gösterdi. Apple’dan konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmediğini belirtelim.

iPhone’ların Starlink desteği en başta sadece mesaj atma için olacak. Ancak T-mobile ve SpaceX, yakında veri bağlantısı ve sesli arama desteği de getirmek istiyor. iPhone’un hâlihazırdaki uydu özelliğinden bir farkı da kullanımı olacak. Öyle ki şu anki özellikte kullanıcıların iPhone’larını gökyüzüne tutması gerekiyor. Ancak Starlink desteğiyle buna gerek kalmayacak, uydu bağlantısı otomatik olarak çalışacak. Yani kullanıcının cebinden bile erişim sağlanabilecek.

Başta da söylediğimiz gibi Starlink desteği şu anda test aşamasında. Yakında daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor. Detayları geldiğinde sizlerle paylaşacağız.