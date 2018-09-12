Apple, şirketin şu ana kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekranlı akıllı telefonu olan iPhone Xs Max'i resmi olarak duyurdu. Galaxy Note9'dan daha büyük ekranlı olmasına rağmen daha küçük boyutlara sahip olan iPhone Xs Max, tek elle kullanıma uygun olacak şekilde tasarlandı.

ABD'li teknoloji devi Apple, Kaliforniya'daki merkez üssü Steve Jobs Theater'daki etkinliğinde büyük ekranlı modelini iPhone XS Max ismiyle tanıttı. Şimdi gelin, Apple'ın en büyük ekrana sahip yeni modeline ve tüm özelliklerine bir bakalım.

İşlemci

Apple'ın yeni modellerinde en dikkat çeken geliştirmelerden biri de işlemcisi. A12 Bionic, 7 nanometre çipe sahip ilk işlemci olma özelliğine sahip. A12 Bionic, içerisinde 4 çekirdekli GPU ve 6 çekirdekli CPU'yu barındırıyor. Ayrıca çekirdek başına performans, önceki işlemciye göre tam iki kat daha fazla ve %40’lık daha az tüketim ile düşük güç tüketimi sağlıyor.

5 trilyonluk anlık işlem yapabilecek olan A12 Bionic işlemcinin bu performansıyla grafik, pil, genel işleyiş olmak üzere birçok yönden çok daha gelişmiş bir iPhone kullanacağımız anlamına geliyor.

FaceID

FaceID teknolojisinin kullanıcılar tarafından çok beğenildiğine değinen Apple temsilcisi, artık bu işlemin çok daha hızlı olduğunu belirtti. Ayrıca yeni modellerde yine parmak izi bulunmuyor.

Kamera

Arka kamera:

12mp geniş açılı kamera (f/18 diyafram aralığı)

12mp telefoto kamera (f/2.4 diyafram aralığı

Geliştirilmiş True Tone Led flaş

Ön kamera, bir önceki model olan iPhone X ile hemen hemen aynı olmasına karşı, fotoğraf çekme seçeneklerinde otomatik pozlama, otomatik fokus, gürültü giderme, doğal ışıklandırma, detayların aydınlatılması gibi birçok özelliği bünyesine katmış durumda. Ayrıca yüz tanıma ve yüz detaylandırma gibi yeni özelliklerde eklenmiş.

Pil

Büyük ekran olmasına karşı uzun bir pil ömrü sunan Apple, bir önceki modelinden tam bir buçuk saat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

Çift SIM Kart Desteği

Apple kanadında en yeni gelişmelerden biri ise yeni modellerde çift SIM olması. Tabii bu, yazılım tabanlı eSIM standarıyla çalışıyor. Bildiğimiz çift sim kart özelliklerinden farklı. Bunun için mobil sağlayıcınızın destek sunması gerekiyor.

Diğer iPhone Xs ve Xs Max Özelikleri Neler?

Paslanmaz çelikten üretilen yeni kasa.

Şirket iPhone Xs’ ve Xs Max'in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.

2 metre derinliğine 30 dakika dayanıklık (IP68 Sertifikası)

HDR %60 daha gelişmiş ve 10 desteğine sahip.

6.5 inç ekran boyutu (iPhone 8 plus modeliyle aynı boyutlarda olmasına karşı 1 inç daha büyük Oled ekrana sahip)

3.3 milyon piksel, 2688x1242 çözünürlük, 458 ppi

Yatay mod kullanıldığında ekran bölme özelliği

Ses olarak da bir önceki modelde bulunan stereo ses aralığı genişletilmiş. Kullanıcılarına çok daha iyi bir stereo ses deneyimi sunuyor.

Gümüş, altın ve uzay grisi renkleriyle gelecek olan Xs Max'in ABD fiyatları ise şöyle:

64 GB - $1,099

256 GB - 1,249

512 GB - $1,449

Apple iPhone Xs Max'in Teknik Özellikleri