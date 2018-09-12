ABD'li teknoloji devi Apple, Kaliforniya'daki merkez üssü Steve Jobs Theater'daki etkinliğinde büyük ekranlı modelini iPhone XS Max ismiyle tanıttı. Şimdi gelin, Apple'ın en büyük ekrana sahip yeni modeline ve tüm özelliklerine bir bakalım.
İşlemci
Apple'ın yeni modellerinde en dikkat çeken geliştirmelerden biri de işlemcisi. A12 Bionic, 7 nanometre çipe sahip ilk işlemci olma özelliğine sahip. A12 Bionic, içerisinde 4 çekirdekli GPU ve 6 çekirdekli CPU'yu barındırıyor. Ayrıca çekirdek başına performans, önceki işlemciye göre tam iki kat daha fazla ve %40’lık daha az tüketim ile düşük güç tüketimi sağlıyor.
5 trilyonluk anlık işlem yapabilecek olan A12 Bionic işlemcinin bu performansıyla grafik, pil, genel işleyiş olmak üzere birçok yönden çok daha gelişmiş bir iPhone kullanacağımız anlamına geliyor.
FaceID
FaceID teknolojisinin kullanıcılar tarafından çok beğenildiğine değinen Apple temsilcisi, artık bu işlemin çok daha hızlı olduğunu belirtti. Ayrıca yeni modellerde yine parmak izi bulunmuyor.
Kamera
Arka kamera:
- 12mp geniş açılı kamera (f/18 diyafram aralığı)
- 12mp telefoto kamera (f/2.4 diyafram aralığı
- Geliştirilmiş True Tone Led flaş
Ön kamera, bir önceki model olan iPhone X ile hemen hemen aynı olmasına karşı, fotoğraf çekme seçeneklerinde otomatik pozlama, otomatik fokus, gürültü giderme, doğal ışıklandırma, detayların aydınlatılması gibi birçok özelliği bünyesine katmış durumda. Ayrıca yüz tanıma ve yüz detaylandırma gibi yeni özelliklerde eklenmiş.
Pil
Büyük ekran olmasına karşı uzun bir pil ömrü sunan Apple, bir önceki modelinden tam bir buçuk saat daha fazla dayanıklılık sunuyor.
Çift SIM Kart Desteği
Apple kanadında en yeni gelişmelerden biri ise yeni modellerde çift SIM olması. Tabii bu, yazılım tabanlı eSIM standarıyla çalışıyor. Bildiğimiz çift sim kart özelliklerinden farklı. Bunun için mobil sağlayıcınızın destek sunması gerekiyor.
Diğer iPhone Xs ve Xs Max Özelikleri Neler?
- Paslanmaz çelikten üretilen yeni kasa.
- Şirket iPhone Xs’ ve Xs Max'in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.
- 2 metre derinliğine 30 dakika dayanıklık (IP68 Sertifikası)
- HDR %60 daha gelişmiş ve 10 desteğine sahip.
- 6.5 inç ekran boyutu (iPhone 8 plus modeliyle aynı boyutlarda olmasına karşı 1 inç daha büyük Oled ekrana sahip)
- 3.3 milyon piksel, 2688x1242 çözünürlük, 458 ppi
- Yatay mod kullanıldığında ekran bölme özelliği
- Ses olarak da bir önceki modelde bulunan stereo ses aralığı genişletilmiş. Kullanıcılarına çok daha iyi bir stereo ses deneyimi sunuyor.
Gümüş, altın ve uzay grisi renkleriyle gelecek olan Xs Max'in ABD fiyatları ise şöyle:
- 64 GB - $1,099
- 256 GB - 1,249
- 512 GB - $1,449
Apple iPhone Xs Max'in Teknik Özellikleri
- 6.5 inç (2688 x 1145 piksel) OLED 458ppi Süper Retina HDR OLED ekran
- A12 Bionic (4 çekirdekli GPU + 6 çekirdekli CPU) 64-bit 7nm işlemci
- 64, 256, 512GB depolama seçenekleri
- iOS 12
- Suya ve toza karşı dayanıklı
- Çift SIM (Çin'de fiziksel çift SIM, diğer ülkelerde tek fiziksel SIM + eSIM)
- 12MP geniş açılı (f/1.8 diyafram aralığı) + 12MP telefoto (f/2.4 diyafram aralığı) çift arka kamera (Çift optik görüntü sabitleme, optik zoom, gerçek ton flash, 60fps'de 4K video kaydı, 240 fps'de 1080p ağır çekim video)
- 7MP (f2.2 diyafram arlığı) ön kamera (1080p video kayıt, Retina flash)
- FaceID yüz tanıma için TrueDepth kamera
- Stereo hoparlörler
- 4G VoLTE, MIMO, WOFİ 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GLONASS ve GPS
- Altın, gümüş ve uzay girisi renk seçenekleri
- 1099,1249,1449 dolar