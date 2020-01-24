iPhone'larda Spam Mesajlardan Kurtulmanızı Sağlayacak Yöntem

Tahmin ediyoruz ki hiçkimse, spam mesajlarla karşılaşmaktan hoşnut olmuyordur. Bu nedenle sizlere, iPhone'larda geçerli olan ancak tüm iPhone sahipleri tarafından bilinmeyen kullanışlı bir filtre özelliğinden bahsedeceğiz.

Gün içerisinde telefonlarımıza onlarca gereksiz mesaj geliyor. Kimi zaman şirketler, kimi zaman ise ne olduğu bile belli olmayan kaynaklar gelen kutumuzu gereksiz mesajlarla dolduruyor. Yetkililer, son dönemlerde bu konuya el atmış ve gönderilen mesajlar için kimlik kodu olarak bazı kodlar belirlemiş olsalar da alınan önlemler ne yazık ki yetersiz kaldı ve söz konusu kaynaklar, gönderdikleri sahte mesajlarla kullanıcıları taciz etmeye devam ediyorlar.

Kimi zaman gönderilen mesajların içerisinde bazı bağlantılar da bulunuyor ve bu bağlantılara erişmeniz durumunda kişisel verilerini çalınabiliyor. Bu tarz durumlardan kendisini korumak isteyen tüketiciler, mesajları engellemek için farklı yöntemler deneyebiliyorlar. Şimdi sizlere, iPhone'larda bulunan ve gereksiz mesajlardan kurtulmanızı sağlayacak bir özellikten bahsedeceğiz.

Hem iOS hem de Android platformlarında pek çok özellik var. Ancak bu özelliklerin bir kısmı neredeyse tüm kullanıcılar tarafından biliniyorken kimi özellikler ise sadece çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından biliniyor. Şimdi bahsedeceğimiz özellik, her kullanıcı tarafından bilinmiyor ancak kişisel güvenlik için büyük bir öneme sahip.

iPhone'lara gönderilen spam mesajları görmemek ve bildirim almamak için yapmanız gerekenler

Sadece iPhone'lar için geçerli olan bu özelliği kullanmak isterseniz, ilk olarak telefonunuzun " Ayarlar " bölümüne gidin.

" bölümüne gidin. Ayarlar menüsü içerisinde aşağı doğru ilerledikçe, " Mesajlar " olarak isimlendirilen bir menü göreceksiniz. Bu menüye girin.

" olarak isimlendirilen bir menü göreceksiniz. Bu menüye girin. Mesajlar menüsü içerisinde "Bilinmeyenleri Filtrele" olarak isimlendirilen bir bölümün olduğunu göreceksiniz. İşte bu bölüm, istenmeyen mesajlardan kurtulmanız için kritik bir öneme sahip olan bölüm.

Söz konusu Bilinmeyenleri Filtrele bölümünün, yukarıdaki görselde olduğu gibi kapalı olduğunu göreceksiniz. İbarenin sağ tarafında bulunan bölüme dokunduktan sonra söz konusu butonun yeşile döndüğünü göreceksiniz. Böylelikle hem kişilerinizden gelmeyen mesajlardan hem de bu mesajlara ait bildirimlerden kurtulmuş olacaksınız.

olduğunu göreceksiniz. İbarenin sağ tarafında bulunan bölüme dokunduktan sonra söz konusu butonun döndüğünü göreceksiniz. Böylelikle hem kişilerinizden gelmeyen mesajlardan hem de bu mesajlara ait bildirimlerden kurtulmuş olacaksınız. Bu işlem, telefonunuzun Mesajlar uygulamasına da ufak bir değişiklik yapacak ve Mesajlar uygulamanız artık, şöyle görünüyor olacak;

Mesajlar uygulamasına girdiğinizde "Kişiler ve SMS" ile "Bilinmeyen Gönderenler" olarak belirlenmiş iki farklı menünün olduğunu göreceksiniz. Kişiler ve SMS menüsü, anlaşılabileceği üzere rehberinizde kayıtlı olan kişilerden aldığınız mesajları gösterecek. Bilinmeyen Gönderenler bölümünde ise o istenmeyen mesajlar yer alıyor olacak.

Bu işlemleri uygulamanız halinde telefonunuz, tanımadığınız numaralardan gelen mesajları filtreleyecek ve sizler de bu sayede, gün içerisinde onlarca gereksiz mesaj bildirimi almak durumunda kalmayacaksınız. Ancak bu özellik, rehberinizde kayıtlı olmayan tüm numaraları kapsıyor. Bu yüzden günde bir sefer de olsa bu bölümü kontrol etmek, rehberinizde kayıtlı olmayan ancak önemli bir mesajı çok da geç olmadan fark etmenizi sağlayacaktır.