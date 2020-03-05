Isaac Newton'ın 17. yy'dan El Yazması Bir Kitabı Bulundu

Isaac Newton'ın modern fiziğin ve matematiğin temellerini attığı bir kitabın ilk el yazması kopyası Korsika'da bir kütüphanede bulundu. Latince yazılmış olan kitap ilk olarak 1647'de yayımlanmıştı.

Isaac Newton'un modern fiziğin temeli haline gelen 3 hareket yasasını tanımladığı kitabının ilk el yazması kopyası, Fransız Korsika adasındaki bir kütüphanede keşfedildi. Kitap, kütüphanedeki raflardan birinin üst kısmında gizlenmiş halde bulundu.

Ajaccio'daki Fesch halk mirası kütüphanesinde koruma müdürü olan Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, kütüphanenin kurucusu Lucien Bonaparte'den (Napolyon'un erkek kardeşlerinden biri) kalma bir dizini incelerken Isaac Newton'un 17. yüzyıldaki çalışmasının bir kopyasını keşfettiğini söyledi.

Schirinsky-Schikhmatoff, kitabın kapağında küçük bir hasar bulunduğunu ama içinin harika bir şekilde korunmuş olduğunu belirtti. Latince yazılan "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri) adlı kitap, Newton tarafından ilk olarak 1687'de yayımlandı.

Kitabın daha sonra İngilizce çevirileri de yayımlandı ancak orijinal baskılar koleksiyoncular tarafından alındı. Schirinsky-Schikhmatoff, ismi açıklanmayan bir alıcıya atıfta bulunarak, "Latince baskısı birkaç yıl önce Christie's tarafından yapılan bir açık artırmada 3,7 milyon dolara satıldı ve bu, Ajaccio kütüphanesinde kalan tek baskıydı" dedi.

Schirinsky-Schikhmatoff, daha önce 2018 yılında 1610'dan kalma Mısır hiyeroglifleri üzerine bir "Thesaurum Hyeroglyphicorum" hiyerogliflerini bulduğunu açıklamıştı.