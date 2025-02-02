Ünlü YouTuber IShowSpeed, WWE Royal Rumble 2025’te ringe çıktı ancak saniyeler içinde elendi. Sosyal medyada bu anlar gündem oldu.

WWE Royal Rumble 2025, sürpriz bir katılımla dikkat çekti. Ünlü YouTuber ve yayıncı IShowSpeed (Darren Watkins Jr.), WWE Royal Rumble 2025’te ringe çıkarak izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak bu heyecan kısa sürdü. Rakipleri ona "Hoş geldin" demeden ring dışına uğurladı!

WWE süperstarları Bron Breakker ve Otis'in sert müdahalesine maruz kalan IShowSpeed, kısa sürede etkisiz hale getirilerek ring dışına fırlatıldı. Aldığı darbenin şiddeti ve yaşadığı sakatlık, hem arenadaki izleyicileri hem de ekran başındaki hayranlarını endişelendirdi. Olayın ardından sosyal medyada paylaşımlar da hızla yayılmaya başladı.

IShowSpeed’i ringin dışına fırlattılar

IShowSpeed, WWE Royal Rumble 2025’te 8. sıradan ringe girdi. Normalde bu sırada yer alması gereken Akira Tozawa, Carmelo Hayes’in saldırısına uğradığı için mücadelede yer alamamıştı. IShowSpeed’in ringe adım atmasıyla seyirciler büyük bir coşku yaşadı, ancak bu heyecan kısa sürdü. Ringe girer girmez Bron Breakker’ın hedefi olan ünlü YouTuber, sert bir müdahaleyle karşılaştı.

Breakker, IShowSpeed’i sert bir hamleyle yere serdikten sonra ringin dışına fırlattı. Ünlü YouTuber, anlatım masasının üzerine düşerken bacağından ciddi şekilde yaralandı ve derisinde belirgin bir soyulma meydana geldi. Olayın ardından YouTuber Logan Paul, karakterini bir kenara bırakarak IShowSpeed’in sağlık durumunu kontrol etmek için sahne arkasına geçti.

Her ne kadar IShowSpeed’in Royal Rumble macerası kısa sürse de, bu çarpıcı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Kendi yayınında paylaştığı görüntüler şimdiden bir milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Yaşananların ardından sosyal medyada olay yorumlarının yanı sıra esprili paylaşımlar da gündem oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları: