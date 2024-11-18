Çılgın hareketleriyle tanıdığımız yayıncı iShowSpeed, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılıp 100 metre koşu yarışında yer almak istediğini açıkladı.

Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. Olan “iShowSpeed”, şu anda dünyanın en popüler yayıncıları arasında. Milyonlarca takipçiye sahip 19 yaşındaki ünlü ismi, yaptığı kendine has çılgın hareketleriyle biliyorduk. Yaptığı yeni bir açıklama ise hayranlarını bir kez daha şaşkına uğratmayı başardı.

Las Vegas’ta düzenlenen ComplexCon’daki bir panele katılan Speed, 2028’de düzenlenecek sıradaki Olimpiyat Oyunları’nda yer almak istediğini ifade etti.

100 metre koşu yarışına katılmak istiyor

Ünlü YouTuber ve yayıncı, yaptığı açıklamasında 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nda “kesinlikle” yer almak istediğini ve bunun için hazırlık yapacağını belirtti. Oyunlar katılmayı başaracağından emin olduğunu da belirtti.

Speed, birden fazla yarışmaya katılmak istediğini de ekledi. Buna göre ana hedefi 100 metre koşuda yarışmak. En başta 50 metreyi de istediğini söyledi ancak oyunlarda böyle bir yarış yok. Ayrıca 200 metreyi de deneyebileceğini aktardı. Ünlü yayıncı, 4 yıllık hazırlanma süreciyle gayet iyi işler başarabileceğini de ekledi.

Tabii bu açıklamasında ne kadar ciddi bilmiyoruz. Ancak şu ana kadar yaptığı çılgınlıkları düşündüğümüzde en azından deneyebileceğini tahmin edebiliriz. Tabii ki hayatlarını buna adamış, sürekli antrenmanlar yapan sporcular karşısında ne kadar şansı olur bilinmez. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.