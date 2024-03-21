Microsoft, bugün yeni bilgisayarları Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6’yı tanıttı. Şirketin “ilk yapay zekâ bilgisayarları” olarak tanımlayabileceğimiz cihazlar, işletmelere özel olacak. Tüketiciye yönelik versiyonları ise sonraki aylarda tanıtılacak.

Yapay zekâ yarışında en önde yer alan şirketlerden biri olan Microsoft, bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte en yeni Surface bilgisayarlar, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 bizlerle buluşturuldu.

Bu bilgisayarların en önemli özellikleri, Microsoft’un ilk yapay zekâ bilgisayarları olmaları. Tanıtılan cihazların sadece işletmelere yönelik olduğunu belirtelim. Farklı işlemcili normal tüketicilere yönelik olanları önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Büyük ihtimalle 20 Mayıs’ta göreceğiz. Peki işletmelere sunulan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 neler sunuyor?

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 özellikleri

*Microsoft Surface Pro 10

Her iki bilgisayarın da dış tarafında pek bir değişiklik bulunmuyor. İkisinde de önceki nesillere kıyasla büyük benzerlik görüyoruz. Pro 10, Intel versiyon Pro 9 ile aynı. Bu modelin OLED iddiaları olmasına rağmen LCD ekranla geldiğini ekleyelim. %33 daha fazla parlaklık sunacak ekranın boyutu ise 13 inç. 1440p çözünürlüğe kadar görüntü yakalayabilen gelişmiş ön kamera da Pro 10’da mevcut. Microsoft, PC pazarında ultra geniş görüş alanına sahip ilk kamera olduğunu ekliyor.

*Microsoft Surface Laptop 6

Laptop 6’da ise sadece ekstra bir USB-C girişi ve akıllı kart okuyucu var. Kalanının Surface Laptop 5’ten farkı yok. Bu cihaz, 13,5 inç ve 15 inçlik boyut seçeneklerine sahip. Ön kamera ise 1080p’ye çıkartıldı. Pro modeldeki gibi bir geniş açı kamera yok.

Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6’nın ikisinde de Intel’in yakın zamanda duyurduğu Core Ultra işlemciler var. Core Ultra 5 135U ve Core Ultra 7 165U seçenekleriyle gelen Pro modelde 8 GB’tan 64 GB’a kadar çıkan RAM de mevcut. Depolama 256 GB’tan başlarken pil ömrü ise 19 saate kadar çıkabilecek. Nisan’da teslimatları başlayacak Pro 10’a 5G desteği geleceğini de ekleyelim.

Laptop 6’da Core Ultra H serisi Core Ultra 5 135H ve Core Ultra 7 165H çipler yer alıyor. 8GB’tan 64 GB’ta kadar çıkabilen RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolamayı ekleyelim. Microsoft, modelin Laptop 5’ten iki kat daha hızlı olduğunu da ekliyor.

Yapay zekâyı klavyeye getiren Copilot butonu

Yeni cihazlar, aslında Microsoft’un bir süre önce duyurduğu yapay zekâ butonuna sahipler. Şirketin Windows 11’e de entegre edilen kendi yapay zekâ modeli Copilot’un ismini ve simgesini taşıyan bu tuş, kullanıcıların kolayca modeli kullanmasını sağlayacak. Menü tuşunun (uygulama tuşu) yerine geçen ve sağ taraftaki “alt”ın yanına yerleştirilen Copilot butonunun, ilerleyen zamanlarda Windows bilgisayarlarda bir standart hâline geleceğini belirtelim. Bu nedenle bilgisayarlarda yeni bir çağ başlatacağını söylememiz yanlış olmaz.

Direkt olarak klavye yoluyla yapay zekâ modeli Copilot’a erişmeyi sağlayacağını belirtmiştik. Yani kullanıcı, tuşa basıp Copilot’u açabilecek ve modelin yaptığı her şeye kolayca ulaşabilecek. Sorularınızı cevaplama, görsel oluşturma, PC ayarlarını değiştirme, özetleme ve hatta şarkı oluşturma da dahil birçok yeteneği kullanmak mümkün olacak. Tuş, Surface Pro 10’da standart olarak yer alırken Laptop 6 için bazı pazarlarda sunulacak.

Her iki bilgisayarda da nöral işleme ünitesi (NPU) var. Bu da yapay zekâ özelliklerine destek sağlarken onları hızlandırıyor. Ayrıca cihazların ikisinde de Windows Studio Effects erişimi yer alıyor. NPU sayesinde gelen bu yapay zekâ özelliği, video görüşmeler sırasında arka planı bulanıklaştırma ve otomatik çerçeveleme gibi işlevler sunacak.

Normal kullanıcılara yönelik Surface bilgisayarların mayısta gelmesi bekleniyor

En başta da söylediğimiz gibi bu cihazlar normal kullanıcıya değil, işletmelere yönelik. Microsoft, muhtemelen mayıs ayında herkes için sunacağı Surface Pro 10 ve Laptop 6 modellerini tanıtacak. Bu cihazların Snapdragon işlemciyle geleceği tahmin ediliyor. Tabii ki yapay zekâ bilgisayarları olacakları için NPU’ya da sahip olacaklar. Şirketin bugün Windows özelinde yapay zekâ yenilikleriyle ilgili çok detay paylaşmadığını da ekleyelim. Bunun için de muhtemelen mayıs ayını bekliyor.

Microsoft'un yeni bilgisayarları için yayımladığı video: