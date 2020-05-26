İnternetten indirilen bir dosyayı yüklemeniz gerektiğinde bu dosyalar muhtemelen sıkıştırılmış ISO dosyası (Sanal Disk Görüntüsü) içerisinde yer alır. İnternetten dosya yüklemeye aşina olmayan kişiler için ISO dosyası açma işlemi zor olabileceğinden, sizler için ISO dosyası nasıl açılır sorusunu yanıtladığımız bir rehber hazırladık. Dilerseniz rehbere beraber göz atalım.

Bilgisayarınıza internet üzerinden bir program indirdiğinizde bu dosya genellikle RAR dosyası ya da ISO dosyası şeklinde olur. Aslında bu iki dosya biçiminin işlevi birbirine benzer olsa da ISO, büyük boyutlu programları arşivleme konusunda 1 adım öne çıkıyor. Zira RAR dosyasının içerisindekileri dışarı aktarmadan kullanamıyorsunuz.

Peki ISO dosyası nedir? Bundan birazdan bahsedeceğiz, ondan sonra da Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ve Mac OS X işletim sistemlerinde ISO dosyası nasıl açılır sorusunu yanıtlayacağız. ISO dosyası açma işlemi hakkında bütün sorularınızı yanıtladığımız rehberimize lafı daha fazla dolandırmadan geçelim.

ISO dosyası nedir?

ISO dosyası, bir CD ya da DVD üzerine yazılan belgelerin aynı şekilde sanal bir disk üzerine yazılıp sıkıştırılmasıyla oluşan bir dosya biçimidir. ISO dosyası ile birlikte büyük boyutlu programları boyutlarını küçülterek arşivleyebilirsiniz. ISO’nun Türkçede karşılığı ise Sanal Disk Görüntüsüdür. Özetle Türkçe isminden de anlayabileceğiniz gibi fiziksel olarak var olmayan bir disk dosyasıdır.

ISO dosyası nasıl açılır?

Windows 10’un altındaki sürümlerde ISO dosyası açma

Windows 7, Windows Vista ve Windows XP gibi eski Windows sistemlerinde dahili olarak bir sanal disk okuma programı bulunmuyor. ISO dosyası açma işlemi gerçekleştirebilmek için 3. parti programlar yüklemeniz gerekiyor. Bizim size önereceğimiz iki farklı metot bulunuyor:

Daemon Tools ile ISO dosyası açma:

Adım #1: Daemon Tools’u bilgisayarınıza kurun

bilgisayarınıza kurun Adım #2: İndirdiğiniz ISO dosyasına sağ tıklayın

Adım #3: Birlikte Aç kısmının üstüne gelin

kısmının üstüne gelin Adım #4: Açılan kısımda Daemon Tools’u seçin

WinRAR ile ISO dosyası açma:

Adım #1: WinRAR’ı bilgisayarınıza kurun

bilgisayarınıza kurun Adım #2: WinRAR’ı kurarken desteklenen dosya türlerinde ISO’yu işaretlemeyi unutmayın

unutmayın Adım #3: ISO dosyasına sağ tıklayın

Adım #4: Birlikte Aç kısmına gelin

kısmına gelin Adım #5: Açılan kısımda WinRAR’ı seçin

seçin Adım #6: WinRAR dosyasındaki oluşturduğunuz boş bir klasöre çıkartın

Windows 10 ISO dosyası açma

Adım #1: ISO dosyasının bulunduğu klasöre gelin

gelin Adım #2: ISO dosyasına çift tıklayın

Adım #3: ISO dosyası açma işlemini gerçekleştirdiniz.

Windows 10 ile birlikte ISO dosyası açma işlemi gerçekleştirebilmek için 3. Parti bir uygulama kullanmaya gerek kalmıyor. Windows 10 sisteminde dahili olarak bulunan sanal disk görüntüleyici programı ile indirdiğiniz ISO dosyasını sadece çift tıklayarak açabiliyorsunuz.

Mac OSX ISO dosyası açma

Adım #1: The Unarchiver ’ı App Store ’dan indirin

’ı ’dan indirin Adım #2: ISO dosyasının bulunduğu klasöre gidin

gidin Adım #3: ISO dosyasına tıklayarak seçin

Adım #4: Ekranın sol üstündeki Dosya kısmına tıklayın, bir menü belirecek

kısmına tıklayın, bir menü belirecek Adım #5: Birlikte Aç seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Adım #6: Açılan kısımda The Unarchiver.app uygulamasını seçin

uygulamasını seçin Adım #7: İşlem tamam

Macintosh işletim sistemi olan Mac OSX’te de ISO dosyası açma işlemi Windows’tan pek farklı işlemiyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Mac’teki App Store’u açıp oradan gerekli 3. parti programı indirip kurmanız gerekiyor. Bizim önereceğimiz ISO dosyası açma programı The Unarchiver. Gelin hemen nasıl yapılır kısmına geçelim:

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