İspanya'da Koronavirüs Nedeniyle 769 Kişi Hayatını Kaybetti

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle 769 kişi daha hayatını kaybetti.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede sadece son 24 saatte 769 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 7.871 kişi artarak 56.188'den 64.059'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya, teyit edilen vaka sayısıyla dünya çapında dördüncü sırada yer alıyor. İspanya'da virüsün yayılma hızı %20 arttı ve şu anda hastanelerde yaklaşık 27.000 kişi tedavi ediliyor.

İspanya'nın salgından en çok etkilenen şehri olan Madrid'de bir buz pateni pisti morga dönüştürülürken, Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun tıbbi malzeme depolamak için kullanılacağını açıkladı. Can kaybının hızla artması nedeniyle ülkede karantina süresi 11 Nisan'a kadar uzatıldı. İnsanların zorunlu haller dışında evlerini terk etmeleri yasak.

İspanyol hükümeti, koruyucu ekipman bulmakta zorlandığını ve koronavirüse karşı zorlu bir "savaş" verdiklerini açıkladı. Bütçe bakanı Maria Jesus Montero, "Solunum cihazları, yüz maskeleri ve hızlı test kitleri bulmak için savaş veriyoruz. Bütün ülkeler yerli üretimi desteklemek için mücadele veriyor. Çin'den malzeme almak için mücadele ediyor." dedi. Koronavirüs salgınının Avrupa'da patlak vermesinin ardından en fazla ölüm haberi İtalya'dan geldi. İtalya'da bugüne kadar toplam 8,215 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.