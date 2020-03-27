Bir Taksici, Koronavirüsten Korunmak İçin Şeffaf Kabin Yaptı

Bingöl’de taksicilik yapan Mesut Gültekin, koronavirüsten korunmak için taksisine şeffaf bir sürücü kabini yaptı. Gültekin, şeffaf kabinin yanında taksi ücretini de dezenfekte ederek alıyor.

Koronavirüs salgını boyunca bol bol Evde Kal çağrıları yapılıyor olsa da bazı kişiler çalışmaya devam etmek zorunda. Bu nedenle de vatandaşlar, virüsten korunmak için kendi önlemlerini alıyorlar. Bingöl’de taksicilik yapan Mesut Gültekin de kendini önlemini alan vatandaşlarımızdan bir tanesi.

Mesut Gültekin, koronavirüsten korunmak için taksisine şeffaf bir kabin yaptı. Gültekin, 150 TL maliyetle yaptığı kabin sayesinde yolcularını ve kendini COVID-19’dan korumaya çalışıyor. Koruyucu maske ve eldiven de kullanan Gültekin, taksi ücretini ise dezenfekte ettikten sonra alıyor ve para üstüne de dezenfekte ederek yolcularına veriyor.

Gültekin, bu kabin ile yalnızca kendisini değil, yolcuları da koruduğunu belirtiyor. Mesut Gültekin’in taksisi ile yolculuk yapan Ahmet Hakan Vergi de, takside alınan şeffaf kabin önleminden memnun olduğunu söyledi. Vergi, bütün taksicilerin bu şekilde önlemler alması gerektiğini söyledi.