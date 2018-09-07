Isparta'da Drone'la Trafik Cezası Kesilmeye Başlandı

Sürücülerin kanayan yaralarından olan trafik cezaları, şimdilerde Isparta’da drone yardımı ile havadan kesiliyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yeni bir uygulama denenmeye başlandı. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan trafik polisleri, kural ihlalinde bulunan sürücüleri havadan tespit ediyorlar.

Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin belirlendiği drone yöntemi, ilk görevinde 9 sürücüye hak ettiği cezayı kesti. Şehirde trafiğin yoğun olduğu Kolçelik Kavşağı bölgesinde 1 saat boyunca uygulanan drone’lu yöntem, 9 sürücüye 2 bin 115 TL idari para cezası kesilmesiyle sonuçlandı.

Farklı yer ve zamanlarda devam edilen drone’lu denetimlere, 2 trafik ve 1 drone ekibi katıldı. Asıl amacın farkındalık yaratmak ve duyarlılık oluşturmak olduğunu belirten ekipler, kırmızı ışığın trafik için büyük önem taşıdığını da vurguladılar.