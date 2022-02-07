Isparta Valisi, COVID Gerekçesiyle Görevden Alındı

Geçtiğimiz günler boyunca elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'dan gelen son habere göre Vali Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun görevden alınmasıne gerekçe olaraksa COVID-19 olması sunuldu.

Isparta’da ilin bazı bölgelerinde meydana gelen ve iki günü aşkın süre boyunca devam ettiği bildirilen elektrik kesintisi, dün gece saatlerinde il ve ilçe merkezlerinde sona erdirildi. Ardından geçen onlarca saatin ardından gündeme gelen elektrik kesintileri kırsal kesimlerde halen sürerken geçtiğimiz dakikalarda dikkat çeken bir haber geldi.

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. T24 tarafından aktarılan bilgiye göre Seymenoğlu’nun görevden alınma gerekçesiyse COVID-19 olarak bildirildi. İçişleri Bakanlığı’nın Seymenoğlu’nun yerine Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak’ı atadığı açıklandı.

Dün gece Seymenoğlu’nun COVID pozitif olduğu açıklanmıştı

Isparta Valiliği, dün gece paylaştığı bilgilendirmede Vali Ömer Seymenoğlu’nun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada Seymenoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiş, kendisinin evinde istirahat ettiği bildirilmişti. Seymenoğlu’nun yerine göreve gelen Kaymak, daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’de kararnameyle birlikte merkeze çekilmişti.