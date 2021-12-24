İsrail polisi de gittikçe popülerleşen insansız hava araçlarını kullanmaya başlamayı planlıyor. Yapılan açıklamalara göre ülkenin polis teşkilatı, silah sesini tespit edebilen drone'lar ile suçluları tespit edecek.

İnsansız hava araçları, yani bilinen diğer adıyla ‘drone’lar son zamanların en popüler teknolojik araçları hâline gelmiş durumda. Şimdiden; inşaat, fotoğrafçılık, savunma sanayisi, lojistik gibi alanlarda kullanılan bu teknolojiler gün geçtikçe daha da yayılarak dünya çapında birçok şirket ve hükümet tarafından kullanılmaya başlıyor.

Şimdi de İsrail’den bu teknolojilere yönelik bir adım gelebileceği belirtildi. ABD merkezli ‘silah sesi tespit etme’ hizmeti sağlayan şirket ShotSpotter tarafından yapılan bir açıklamaya göre İsrail polisi, drone üreticisi Airobotics ile birlikte çalışarak yakın zamanda silah seslerini tespit eden otonom insansız hava araçlarını kullanmaya başlayabilir.

İsrail polisi, silahlı suçlarla mücadele için drone’ları kullanabilir

ShotSpotter tarafından 16 Aralık tarihinde yapılan basın açıklamasında İsrail polisinin drone teknolojilerini kullanmaya başlayabileceği ifade edildi. Merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan şirket, İsrail merkezli Airobotics şirketi ile birlikte çalıştığını aktardı. Yapılan açıklamalarda, şirketin akustik sensörler kullanarak silah seslerini tespit eden sisteminin Airobotics drone’larına entegre edilebileceği ve polisler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Airobotics CEO’su Meir Kliner de yaptığı açıklamalarda, “Airobotics, ateşli silah tespiti konusunda lider olan ShotSpotter ile birlikte çalışarak; İsrail’deki silah içeren suçlarla mücadeleye teknolojik bir çözüm sunacak. Bu ortaklık; acil müdahale, silah şiddetinin azaltılması, kırsal alanlara daha kolay ulaşım gibi konularda etkili olacak” ifadelerini kullandı.

“Silah sesi tespit sistemi farklı amaçlar için kullanılabilir”

Ancak bu tarz bir teknolojinin kullanımı birçok eleştiriye de maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan haberlerde, ABD’nin Denver eyaletinin ShotSpotter’ın sistemini kullandığı; ancak suç oranlarında herhangi bir düşüş görülmediği aktarıldı. Paylaşılan raporda, sistem tarafından sağlanan uyarıların geçen yıla göre %25 fazla olduğu; ancak tutuklamaların yalnızca %2 arttığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, dünya çapında ShotSpotter’ın silah sesi tespit sistemini kullanan 100’den fazla şehirde de benzer verilerle karşılaşıldığı kaydedildi.

Bu tarz bir teknoloji eğer doğru kullanılırsa oldukça yararlı olabilir ve suçluların yakalanmasına yardımcı olabilir. Ancak sistemin dünya çapında birçok tartışmanın oluşmasına sebep olduğunu da söylemek gerek. Birçok insan; sistemin farklı amaçlar için kullanılabileceğini, yanlış tutuklamalara sebep olabileceğini ve yanlış insanların ellerine düşebileceğini, bu yüzden de pek olumlu sonuçlar doğurmayacağını düşünüyor.