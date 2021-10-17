Uzayda Film Çeken Soyuz MS-18 Mürettebatı Dünya'ya Döndü

The Challenge isimli filmi çekmek amacıyla oyuncu Yulia Peresild ve filmin yönetmeni Klim Shipenko'yu, 191 gündür uzayda olan kozmonot Oleg Novitskiy'nin yanına taşıyan uzay aracı Soyuz MS-18, bugün erken saatlerde Dünya'ya döndü.

Aktris Yulia Peresild ve yönetmen-yapımcı Klim Shipenko, hasta bir kozmonotu tedavi etmek için uzay istasyonuna giden Rus bir doktorun hikayesini anlatan film The Challenge'ın sahnelerini çekmek üzere 5 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmiş ve ISS’i ziyaret eden ilk çok kişili film ekibi olmuştu. Dün yayınlanan bir habere göre; Soyuz MS18 isimli uzay aracının motorlarının test edildiği sırada motorlar ansızın ateşlenerek kontrolden çıkmış ve kısa sürede kontrol altına alınan aksilik sebebiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hasar meydana gelmişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün geçiren Rus aktris ve yönetmen-yapımcıyla birlikte 191 gündür uzayda olan kozmonot Oleg Novitskiy, bugün erken saatlerde Dünya'ya geri döndü.

Bu, kozmonot Novitskiy'nin üçüncü göreviydi

Günün ilerleyen saatlerinde Rusya’ya dönmek üzere harekete geçecek olan üçlünün bulunduğu uzay arası, Doğu saatiyle sabah 12:35’te Kazakistan’ın kırsal bir bölgesine iniş yaptı. Üçüncü görevi sebebiyle 9 Nisan’da Uluslararası uzay İstasyonuna varan kozmonot Novitskiy, bu göreviyle birlikte uzayda toplamda 531 gün geçirmiş oldu. The Challenge isimli filmde Peresild ve Novitskiy’nin yanı sıra kozmonot Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov da küçük rollere sahip olacak.

Soyuz uzay aracı, motor kontrolü sırasında iticilerinin beklenenden daha uzun süre açık kalması sonucu ufak bir kaza yaşamış ve durum yarım saat içerisinde kontrol altına alınmıştı. Yetkililer olay esnasında mürettebatın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını aktardı. Bu, bir diğer olayla birlikte bu yıl bir Rus aracıyla yaşanan ikinci kazaydı.