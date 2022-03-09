İstanbul'a Son 35 Yılın En Şiddetli Kar Yağışı Geliyor

Geçtiğimiz ocak ayında Türkiye genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün de İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı, bu gece yarısında başlayacak ve hafta sonuna kadar sürecek.

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin bazı kesimleri, geçtiğimiz haftalarda yağan yoğun karın ardından son günlerde yeniden kar alarmlarıyla birlikte kara hazırlık yapmaya başladı. Öyle ki paylaşılan veriler, İstanbul’da etkisini gösterecek karın 1987 yılında yaşanan kışı aratmayacak dereceden olduğunu gösteriyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Türkiye, 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul’da kar yağışı, bu akşam önce karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. Perşembe gününün ilk saatlerindeyse il genelinde kar yağışı etkili olacak. Ocak ayındaki yağışa yakın etki bekleniyor Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte başlayacak kar yağışının yeni hafta başına kadar devam etmesi öngörülüyor. Sıfırın altında seyretmesi beklenen soğuk havanın 3 gün sürmesi, Cumartesi günüyse yağışlı havanın İstanbul’u terk etmeye başlaması bekleniyor. Öte yandan kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturması bekleniyor. İLGİLİ HABER Türkiye Son Yılların En Soğuk ve Karlı Kışına Teslim Oldu: İşte Kar Yağışının Sosyal Medyaya Yansımaları THY seferlerini iptal etti Kar fırtınası uyarısı yapılırken dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’ndan da önemli bir açıklama geldi. THY, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY’nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.

Kaynak : https://www.haberturk.com/istanbul-a-kar-ne-zaman-yagacak-1987-kisini-aratmayacak-akom-saat-verdi-kar-geliyor-3369259

7 2 1 0 0