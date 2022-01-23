Ülkemizin son bir haftasında gündem sürekli kar yağışından dolayı ortaya çıkan problemler oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Kahramanmaraş yoğun kar yağışına teslim oldu. Türkiye son yılların en soğuk ve karlı kışını yaşamaya devam ediyor. Biz de sizlere kar yağışı nedeniyle sosyal medyada bu durum nasıl yansıdı sizlere birkaç tweet derledik. Daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim.

Ülkemizde, kış mevsimi tam anlamıyla yaşamaya başlamış durumda. Kış çok fazla sert geçtiği için neredeyse Türkiye'nin dört bir yanında okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan sorunlar ülkenin gündemine oturdu. Bazı yerlerde ise hayat tam anlamıyla felç oldu. Hatta yaklaşık dört gün önce Gaziantep'ten gelen haberler, yoğun kar yağışının şehri adeta kilit altına alması beklenmedik bir durum oldu.

Açıkçası bu olanlar sürpriz değildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta öncesinde yoğun kar yağışının habercisi oldu. Bu yüzden de belediyeler de hazır komuta kar yağışını beklemeye başlamış ve özellikle de sosyal medyada gövde gösterisi de yapmaktan geri kalmamışlardı. Bahsi geçen konu ile ilgili paylaşımlar yapan belediyelerden bir tanesi de Gaziantep'ti. Belediye yetkilileri kar yağışını hazır bir şekilde beklediklerini ve sıkıntısız bir şekilde bu durumu atlatacaklarını belirtmişlerdi. Fakat işler beklendiği gibi gitmeyip şehir kara bürünerek hayat durdu. Kısacası Türkiye son yılların en soğuk ve karlı kışına teslim oldu.

Ayrıca Gaziantep'teki mevsimsel felaket haberi hakkında sizlere tavsiyelerde bulunduğumuz içeriğimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte kar yağışının sosyal medyaya yansımaları hakkında derlediğimiz tweetler;

İşte kar yağışının sosyal medyaya yansıması