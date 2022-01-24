Uzun saatlerdir ulaşıma kapalı olan İstanbul-Ankara D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, iki yönlü olarak yeniden sağlanmaya başladı. TEM Otoyolu'ndaysa çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava, beraberinde yurdun çoğunluğuna kar getirdi. Geçtiğimiz günlerden beri Türkiye’nin batı kesimi haricinde pek çok ili etkileyen şiddetli kar, İstanbul ve çevre illere de ulaştı. Yoğun kar yağışı, Ankara – İstanbul yolunun saatler boyunca kapanmasına neden oldu.

Ankara – İstanbul istikametlerine tamamen kapatılan karayolu, yoğun tipi ve buzlanmanın ardından akşam 21 sularında trafiğe kapatıldı. Ankara istikametinde D-100 ve Anadolu Otoyolu’nda ulaşım dururken, diğer yanda TEM otoyolu da kapandı. Trafik, özellikle TEM otoyolunun Düzce-Bolu geçişinde 17 kilometrelik kuyruğa ulaştı.

İstanbul-Ankara arası ulaşım yeniden sağlanmaya başladı

Valilikler ve yetkili makamlar tarafından paylaşılan son bilgilere göre D-100 kara yolunda Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. İstanbul’dan Ankara’ya çıkışlara ise 08.20 itibarıyla izin verilmiyor.

Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. İstanbul’dan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı yeni paylaşımda Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde saat 08.15 itibarıyla açıldığını açıkladı. Ayrıca Ankara istikametinin tek şeritle kontrollü açıldığını belirtti.

saat 08.15 itibarıyla açıldığını açıkladı. Ayrıca Ankara istikametinin açıldığını belirtti. TEM Otoyolu’nun ise ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Otoyollarda yol temizleme, tuzlama ve tahliye işlemlerinin hızla sürmekte olduğu açıklandı. Tüm bu süreç boyunca yolda mahsur kalan vatandaşlar, çevre bölgelerdeki KYK yurtlarına ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede görülen karın 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı olduğunu açıkladı. Dün geceye ait o görüntülerden bazıları şu şekildeydi: