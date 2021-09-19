İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede başlayan yağış ve fırtına sebebiyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Yağışın ardından gökyüzünde beliren silüet ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında başlayan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına birçok bölgede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı semtlerde ağaçlar devrilirken, bazı semtlerde ise binaların çatıları uçtu. Meteoroloji, “Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulunarak Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı.

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın ardından İstanbul semalarında ortaya çıkan bulut silüeti hem korkuttu, hem de sosyal medyada eğlence sebebi oldu. Kullanıcıların çoğunluğu silüeti Voldemort’a benzetirken, bazıları ise “yıldırımların efendisi” Nikola Tesla’ya benzetti. Gotik edebiyatın mimarı olarak bilinen Edgar Allan Poe’ya benzetenler dahi oldu. İşte o meşhur silüete gelen tepkiler…

Kral geri döndü

Gulyabani diye bir şey yoktur ama olabilir de

Hoşgeldin Karanlık Lord!

Hayır Voldemort değil, Bülent Ecevit

Gotik bulut

Yeni fobi hayırlı olsun

Büyük resmi görenler de var