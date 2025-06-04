Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 3 farklı yerde büyük veri ihlali yaşandığını açıkladı. On binlerce kişiyi etkileyen bu ihlaller; İstanbul Gedik Üniversitesi, Richemont ve Manulaş'ta yaşandı.

Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan veri ihlalleri, şirketlerden resmî kurumlara kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkabiliyor. Maalesef ülkemizde de sık sık bu olayları duyuyoruz. Şimdi ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 3 farklı yerde veri ihlali yaşandığını duyurdu.

Veri ihlalleri; İstanbul Gedik Üniversitesi, lüks ürün markası Richemont ve Manisa’da ulaşım hizmeti veren Manulaş’ta yaşandığı ifade edildi. Her bir veri ihlalinde binlerce kişinin bilgilerinin sızdığı ifade edildi.

Yüz binlerce insanın bilgileri sızdırıldı

Gedik Üniversitesi hakkında yapılan açıklamaya göre ihlal 13-14 Mayıs günü gerçekleşti. Veri işleyen şirkete yetkisiz erişim ile ortaya çıkan ihlalden; çalışanlar, kullanıcılar ve öğrenciler eklendi. Toplam etkilenen kişi sayısının ise 23 bin 269 kişi olduğu aktarıldı. Sızan veriler arasında ad, soyad, kullanıcı adları, yalnızca son dört hanesi görünen T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri, trafik verileri gibi hassas bilgiler olduğu aktarıldı. KVKK’nın açıklamasının tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan lüks ürün odaklı bir şirket olan Richemont, 17-18 Ocak’ta yaşanan ve 30 Mayıs’ta tespit edilen veri ihlali yaşadı. İhlalden müşterilerden oluşan 25.737 kişi etkilendi. İsimler, e-posta adresleri, ülke bilgileri, doğum tarihi gibi bilgilerin sızdırıldığı da açıklamalar arasında. KVKK’nın açıklamasının tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş için de açıklama yapıldı. Bu ihlalden 1.268.222 kişi etkilendiği, ancak sistemde çok sayıda mükerrer kayıt bulunmasından dolayı etkilenen gerçek kişi sayısının bundan çok daha az olabileceği belirtildi. Sızan veriler arasında ad, soyad, T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet, telefon numaraları, fotoğraf ve sağlık bilgileri gibi hassas veriler yer alıyor. KVKK’nın Manulaş açıklamasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.