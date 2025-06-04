Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon ile el konulan Papara, şimdi de kullanıcı hesaplarını bloke etmiş gibi görünüyor. Kullanıcılara giden e-postaya göre hesaplar, bir süre kullanılamayacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin en büyük elektronik finans kuruluşlarından Papara'ya yönelik bir operasyondan bahsetmiştik. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Papara'ya kayyum atanmıştı. Papara kurucusu Ahmed Faruk Karslı ise geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Papara, dün gece bazı kullanıcılarına bir e-posta gönderdi. Bu e-postada hesaplara bloke konulduğu ifade ediliyordu. Ancak kullanıcıların kafasını karıştıran husus, söz konusu e-postanın tüm kullanıcılara gönderilmemiş olmasıydı. En azından kullanıcılar, durumun böyle olduğunu söylüyorlar.

Papara'nın e-postasında şöyle deniyor:

Merhaba,



Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı.



Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.



İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz.



Saygılarımızla,



Papara

Papara cephesinde yaşanan olaylarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.