İstanbul Havalimanı’nda ‘Akıllı Taksi’ Dönemi Başladı

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da devreye giren ‘akıllı taksi’ uygulaması, şimdi de İstanbul Havalimanı’nda başlatıldı. Yetkili isimler, uygulamanın taksilere erişilebilirliği son derece artıracağını, yolcular için hızlı ve kolay bir yolculuk deneyimi sağlayacağını belirtti.

İstanbul Havalimanı, ilk açıldığından beri birçok yeni uygulamayı beraberinde getirdi. İlk zamanlarında bazı sorunlardan dolayı birçok eleştiriye maruz kalan havalimanında yapılan yenilikler, misafirleri memnun etme açısından büyük katkı sağladı. İstanbul Havalimanı’nda geçtiğimiz haftalarda ‘uyku kapsülü’ uygulaması başlamıştı. Bu yenilikçi geliştirmenin ardından yakın zamanda gerçekleştirilen bir tören dâhilinde ‘akıllı taksi’ uygulaması da havalimanında hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen bir törende yolculara büyük kolaylık sağlayacağını belirttiği ‘akıllı taksi’ uygulamasının yürürlüğe girdiğini ilan etti. Törende konulan Ersoy, çağrı merkezi ve mobil uygulamayla desteklenen yeni taksilerin 7/24 denetleneceğini ve uygulamanın, hizmet kalitesini yüksek oranda artıracağını belirtti.

Uygulamanın getirdiği yenilikler:

Yeni ‘akıllı taksi’ özelliklerini destekleyen mobil uygulama sayesinde yolcular, herhangi bir noktaya kolaylıkla taksi çağırabilecek. Taksicilerde bulunan sistem, uygulamadan gelen çağrıları en yakın boş taksiye yönlendirecek. Böylece taksilere hızlı ve kolay yoldan erişim sağlanacak.

Koltukların arkasında bulunan ekranlar; yolcuya taksimetre, plaka, şoför ve çağrı merkezi bilgilerini sunacak. Yolculuk başladığındaysa konum, navigasyon, tutar bilgileri yine bu ekranlarda görünecek. Yolcuya gidilecek farklı güzergahlar sunan ekranlar aynı zamanda turistler için dil desteği de barındıracak.

'Korsan uygulamalarla mücadelenin tek yolu gelişmek'

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Binası'nda gerçekleştirilen törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy haricinde İstanbul Mülki İdari Amiri İsmail Şen, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, Mobilbil Kent Teknolojileri CEO'su Ahmet Dönmezoğlu ve havalimanında görev yapan taksiciler katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, taksicilere öğüt niteliğinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Aynı disiplini, aynı istekliliği diğer taksi odası esnaflarımız da gösterirse istediğimiz sonuçları alacağız. Korsan taşımacılığın önüne geçmek için gerekli kanun düzenlemeleri yapıldı ancak biz ne kadar kanuni düzenleme yaparsak yapalım önce siz kendinize yatırım yapacaksınız, sonra mekanınıza yatırım yapacaksınız. Bakıyorum burada mavi taksilerin, siyah taksilerin sayısı ne kadar çok.

Bu taksilerin sayısını artırırsanız daha konforlu hizmet sağlarsanız. Düzenlemelerle korsan taşımacılık konusunda sonuç alacağız. Aksi takdirde sizden olan beklentileri sağlayamazsanız maalesef merdiven altı uygulamalarla yani gayri resmi uygulamalarla karşılaşıyorsunuz. Bu korsan uygulamalarıyla baş etmenin en güzel yanı, kendinizi geliştirmek ve hatanızı bulup düzeltmek."