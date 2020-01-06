Bir dönem sarı taksilerin şiddetine maruz kalan mobil odaklı araç paylaşım platformu Uber, Türkiye’de yasaklanmıştı. Uber’in kapatılmasının ardından korsan taksilerin arttığını söyleyen eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, Uber'e karşı yanlış kampanya yaptıklarını itiraf etti.

Mobil uygulama üzerinden kullanıcılara taşımacılık hizmeti veren Uber, dünyanın en çok tercih edilen araç paylaşım uygulaması konumunda. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve şeffaf yapısı ile kısa zamanda büyüyen uygulama, ülkemizde ise taksicilerin hedefi haline geldi. Geçtiğimiz iki sene içerisinde pek çok Uber sürücüsü, İstanbul’un çeşitli noktalarında saldırıya uğradı.

En sonunda siyasilerin el attığı olaylar, Uber’in Türkiye’de yasaklanması ile durmuştu. Fakat bu durum, beraberinde çok önemli bir sorunu doğurdu: Korsan taksi. Halihazırda sayıları giderek artan korsan taksiciler, işlerini legal yoldan yapan sarı taksileri çileden çıkarmışa benziyor.

Hatta o dönem Uber’in kapatılmasında başrol oynayan isimlerin başında gelen eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, Uber'e karşı yanlış kampanya yaptıklarını itiraf ediyor. “Biz hizmeti iyileştirseydik şimdi korsan bu kadar artmazdı" diyen Uğur, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet görevlileri yoğunluktan dolayı düzenli denetim yapamıyor. Biz, verilen ilanları ve internet sitelerini tespit edip gerekli yerlere bildiriyoruz. Denetimlerin artması gerekiyor. Uber konusunda çok agresif davrandık. Bu süreci hemen yargıya taşıdığımızda Uber'i herkes öğrendi. Uber'in reklamını eylem yapan taksiciler yaptı. Uber de bunu çok iyi kullandı. O dönem taksici esnafı verdiği hizmeti kaliteli hale getirseydi korsan bu kadar artmazdı”

Sosyal medyadan müşteri toplayan korsan taksiciler, özellikle WhatsApp grupları üzerinden koordine oluyor. İnternette ilan veren korsan taksiciler, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçiyor. Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, sadece Google’da 'korsan taksi' araması yaptığınızda bile yüzlerce ilanla karşılaşıyorsunuz.

Şu an gelinen noktada bu şekilde ilan ve uygulama ile çalışan 5 bin üzerinde korsan taksi bulunduğu bilgisini paylaşan Uğur, “Taksiciler için kötü bir tecrübe oldu. Şimdi yeni uygulamalarla turizm amaçlı yolcu taşımacılığı da bu uygulamalara kapı aralıyor. Bunun önüne geçmek için denetimlerin artması gerekiyor” ifadelerini kullandı.