İstanbul’da Maske Takmayanlara Verilecek Para Cezası

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine giren Türkiye, salgının yeniden yayılmaması için bazı illerinde maskesiz sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu yasaklar için kesilecek cezalar ise kaymakamlıklar tarafından belirleniyor. Ancak yetkililer, İstanbul için özel bir karar vererek kent genelindeki ceza miktarını sabitlediler.

1 Haziran sonrası süreçte alınan kararlar arasında maske kullanım zorunluluğu bulunuyor. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarla ülkemizin büyük bir bölümünde sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını açıkladılar.

İlk etapta 37 ilde, devamında ise İstanbul, Ankara ve Bursa'nında içinde bulunduğu toplam 42 ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı açıklandı. Hal böyle olunca da vatandaşlar, özellikle de İstanbul'da sokağa maskesiz çıkmanın cezasının ne kadar olduğunu merak etmeye başladılar.

Alınan kararlar doğrultusunda, maskesiz sokağa çıkma cezasının üst sınırının 3.150 TL olduğu açıklanmıştı ve bölgelere göre ceza miktarları kaymakamlıklara bırakılmıştı. Ancak bu uygulama, bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Çünkü maskesiz sokağa çıkmanın cezası, ilçeler bazında farklılık göstermişti.

Söz konusu ceza farklarını şöyle izah edebiliriz. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı, üç seferlik uyarının ardından ceza kesileceğini ve bu ceza miktarının 950 TL olacağını açıkladı. Gaziosmanpaşa'da ise durum biraz daha farklıydı. Yetkililer, sokağa maskesiz çıkana doğrudan 392 TL ceza kesileceğini açıkladılar. Dün yapılan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısıyla ise bu durum ortadan kalktı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün bir toplantı düzenledi. Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda uygulama farkının kaldırılması kararı verildi. Toplantı kapsamında alınan karar, İstanbul genelinde maske takmayan herkese 900 TL para cezası kesilmesi yönünde oldu. Yani bundan sonra Beşitaş'taki vatandaş da Gaziosmanpaşa'daki vatandaş da maskesiz yakalanırsa, 900 TL ceza ödemek zorunda kalacak.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararın sadece İstanbul için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. İstanbul haricinde maske kullanmanın zorunlu olduğu diğer 42 şehirde ise uygulama farklı. O illerimizde de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis'leri tarafından alınmış kararlar esas olarak kabul ediliyor. Umuyoruz ki bu cezalar, vatandaşımızın konuyla ilgili ciddiyet göstermesinde belirleyici bir husus olur.