İngiltere'de yapılan bir araştırmadan sonra koronavirüs için umut olduğu ifade edilen Deksametazon ilacının Türkiye'de zaten kullanıldığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda, bu ilacın belirli hastalarda kullanıldığı vurgulandı. Peki bu hastalar kimler ve Deksametazon ne işe yarıyor?

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Aşı ve ilaç çalışmaları devam edereken İngiltere'de yapılan bir çalışma, Deksametazon isimli düşük maliyetli bir ilacın koronavirüsle mücadelede etkili olabileceği sonucunu ortaya koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu ilacın zaten sürecin en başından beri Türkiye'deki koronavirüs vakalarının tedavisinde kullanıldığını açıkladı.

Deksametazon, aslında yeni bir ilaç değil. Yıllardır aktif olarak kullanılan bu ilaç, solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını 3'te 1, oksijen desteği verilen hastaların ölüm oranını ise 5'te 1 oranında düşürüyor. İngiltere'de yapılan araştırmayla ilgili konuşan uzmanlar, bu ilacın ölüm oranını düşüren "tek ilaç" olduğunu ifade ediyorlar.

Fahrettin Koca: Bu ilacı sürecin en başından beri kullanıyoruz

Dün düzenlediği basın toplantısında hem normalleşme süreci hem de salgınla mücadele kapsamında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Koca, temelde bir kortizon ilacı olan Deksametazon'un Türkiye'deki koronavirüs vakalarında zaten kullanıldığını ifade etti. İlacın her vakada kullanılmadığını belirten Koca, ilacın özellikle ileri seviyede solunum sıkıntısı çekip yoğun bakıma alınan hastalarda kullanıldığını söyledi.

Fahrettin Koca, Deksametazon ilacının Bilim Kurulu'nun salgının en başında oluşturduğu rehber ve tedavi algoritmaları içerisinde yer aldığını söylüyor. Bu durumun büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Koca, Deksametazon ile ilgili tespitlerin Türkiye'nin tedavi algoritmasının genişliğini ve ilk günden beri sürecin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu üyesine göre ilaçla ilgili yapılan araştırma zaten beklenen ve bilinen bir sonucu ortaya koydu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün vücuda bulaştıktan sonra immün sistemin çok fazla çalıştığını ifade eden Ünal, sistem fazla çalışmasının vücuda zarar verdiğini ifade ediyor. Başka bir deyişle koronavirüs, vücudun kendi kendine zarar vermesine yol açıyor. Deksametazon ise immün sistemin hızını yavaşlatıyor.

Prof. Dr. Serhat Ünal'a göre bu ilacın sadece koronavirüsle bağdaştırılmaması gerekiyor. Deksametazon'un koronavirüse özgü bir ilaç olmadığını ifade eden Ünal, bu ve bunun gibi ilaçların yıllardır kullanıldığını söylüyor.