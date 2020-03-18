Dünyanın dört bir yanından araştırmacıların durdurmak için geceli gündüzlü olarak çalıştığı Corona virüsünün aşılarının test edilmeye başlandığı açıklandı. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü’nün başkanı yaptı.

Corona virüsü dünyanın dört bir yanında ciddi sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Pek çok fabrika üretimini durdurdu, pek çok kişi zorunlu izne çıkarıldı. Binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da araştırmacılar, henüz hastalıkla karşılaşmamış olan insanları korumanın yollarını aramaya devam ediyor. Bunun ilk yolu da elbette bir aşı geliştirmek.

Corona virüsü aşısı için çalışmalar başladı

Aşı çalışmaları konusunda açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Corona virüsünün engellenmesi için ilk aşı çalışmalarının başladığını açıkladı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı yapan DSÖ Başkanı, hayal edilemeyecek bir başarıya imza attıklarını ve virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan yalnızca 2 ay sonra ilk COVID-19 aşılarının testlerinin başladığını açıkladı.

Ghebreyesus, açıklamasında “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşının yakın zamanda gelmesi zor

Normal şartlar altında bir aşının geliştirilmesi çok daha uzun sürüyor olsa da durumun aciliyeti nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, adeta ellerindeki her işi bırakıp bu alana yönelmiş durumda. Bu da umutları artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, aşının olası çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Normal şartlar altında aşıların geliştirilme süreci oldukça uzun olabiliyor. Aşının içeriği hazırlansa ve testlerde başarılı olsa bile büyük miktarlarda üretilmesi ve dünyanın dört bir yanına dağıtılması zaman alacaktır. Bu süreç daha önceki salgınlarda 18 ayı bulmuştu. Bu nedenle bir aşı ya da ilaç gelene kadar kendimiz ve çevremizdekiler için önlemler almamız gerekiyor.