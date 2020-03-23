Koronavirüs, Neden Lombardia'da Daha Çok Can Aldı?

İtalya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Toplamda 59.138 vakanın bulunduğu İtalya’da 5.476 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 3’te 2’si yani 3.456’sıysa İtalya’nın Lombardia bölgesinde bulunuyor. Toplam 59.138 vakanın 27.206’sı Lombardia’da görüldü.
Koronavirüs vakalarının neredeyse yarısının, ölümlü vakalarsa 3’te 2’sinin görüldüğü Lombardia’da şu an ölüm oranı %12,7 gibi rekor bir oran olarak göze çarpıyor. Son verilere göre İtalya genelinde ölüm oranları %9 civarında. Lombardia hariç tutulduğundaysa bu oran %6’ya kadar geriliyor.
Koronavirüs, Lombardia’da neden daha fazla yayıldı?
Lombardia, İtalya’nın sanayisi gelişmiş bölgelerinden bir tanesi ve kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla bakımından ülke içerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sağlık sistemi de ülke genelinin en iyileri arasında olan Lombardia’da yaşanan kriz, refah seviyesi ve sağlık sistemi daha geride olan bölgeleri kaygılandırıyor.
Ülkenin refah ve sağlık sistemi açısından oldukça gelişmiş bir bölgesi olan Lombardia’da salgının neden bu kadar fazla yayıldığı araştırılıyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre bilim insanlarının, analistlerin ve gazetecilerin üstünde durduğu etkenlerse şunlar:
- 10 milyona yaklaşan nüfusuyla İtalya’nın en kalabalık bölgesi olan Lombardia’da 65 yaşın üstünde 2 milyon 270 bin kişi bulunuyor. Bu bölge, 65 yaş üstü nüfus bakımından İtalya’da birinci sırada yer alıyor.
- Lombardia, virüsün ortaya çıktığı Çin ile ticari bağları en fazla olan bölge konumunda bulunuyor.
- Lombardia’nın krize hazırlıksız yakalandığı düşünülüyor.
- Mattia isimli ilk hasta, ilk olarak 20 Şubat’ta tespit edilmişti ancak Mattia 18 Şubat’ta da hastaneye gitmiş ve test yapılmadan eve dönmesine izin verilmişti. Aktif bir sosyal hayatı olan Mattia, hastaneye ve çevresine virüsü yaydı.
- Bölgede belirlenen ilk vaka olan Mattia’nın bu virüsü nasıl kaptığı belirlenemedi. Bu sebepten ötürü virüsün bölgede daha önce yayılmaya başladığı düşünülüyor.
- Uzmanlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastanelerin virüsün yayılmasında kuvvetlendirici bir rol oynayacağını ifade ediyor.
- İtalya’da, sağlık sisteminin bölge yönetimlerinin yetki alanında yer alması merkezi koordinasyonda güçlükler yaşanmasına sebep oluyor.
- Lombardia’nın kalabalık ve aktif bir bölge olması sebebiyle virüsün yayılımı hızlandı.
- Koronavirüsün ekonomik etkisinden çekinilmesi sebebiyle iktidar ortağı Demokrat Parti lideri Nicola Zingaretti, ‘panik karşıtı’ bir etkinliğe katıldı. "Ekonomimiz; korkudan daha güçlü, dışarı çıkalım" diyen Zingaretti, 7 Mart’ta koronavirüse yakalandığını açıkladı.
- Bölgenin havasının kirlilik seviyesi sanayileşmeden ötürü bir hayli yüksekti. İtalya Çevre Tıbbı Derneği, hava kirliliğinin virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini belirtti.