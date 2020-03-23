Koronavirüs, Neden Lombardia'da Daha Çok Can Aldı?

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, şu an İtalya’da kendisini en ağır şekilde hissettiriyor. Virüs, İtalya içerisindeyse yoğunluklu olarak ülkenin kuzeyinde yer alan Lombardia bölgesinde yayılmış durumda. Peki virüsün bu bölgede daha çok can almasının sebepleri neler?

İtalya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Toplamda 59.138 vakanın bulunduğu İtalya’da 5.476 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 3’te 2’si yani 3.456’sıysa İtalya’nın Lombardia bölgesinde bulunuyor. Toplam 59.138 vakanın 27.206’sı Lombardia’da görüldü.

Koronavirüs vakalarının neredeyse yarısının, ölümlü vakalarsa 3’te 2’sinin görüldüğü Lombardia’da şu an ölüm oranı %12,7 gibi rekor bir oran olarak göze çarpıyor. Son verilere göre İtalya genelinde ölüm oranları %9 civarında. Lombardia hariç tutulduğundaysa bu oran %6’ya kadar geriliyor.

Koronavirüs, Lombardia’da neden daha fazla yayıldı?

Lombardia, İtalya’nın sanayisi gelişmiş bölgelerinden bir tanesi ve kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla bakımından ülke içerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sağlık sistemi de ülke genelinin en iyileri arasında olan Lombardia’da yaşanan kriz, refah seviyesi ve sağlık sistemi daha geride olan bölgeleri kaygılandırıyor.

Ülkenin refah ve sağlık sistemi açısından oldukça gelişmiş bir bölgesi olan Lombardia’da salgının neden bu kadar fazla yayıldığı araştırılıyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre bilim insanlarının, analistlerin ve gazetecilerin üstünde durduğu etkenlerse şunlar: