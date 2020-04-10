İtalya'da Mafya, İnsanlara Yardım Dağıtmaya Başladı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan çok zor günler geçiren İtalya'da mafya, muhtaç durumda olan insanlara yardım etmeye başladı. Durumdan hoşnut olmayan karşıt görüşlü politikacılar, bir çözüm bulunmazsa mafyanın yönetimi ele geçireceğini söyledi.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya, son dönemlerde vaka sayılarını yavaş yavaş kontrol altına almaya başladı. Vaka sayılarında kademeli bir düşüş görülse de ülke ekonomisi için aynı şeyi söylemek pek mümkün görünmüyor zira ülkede 2 ayı aşkın bir süredir neredeyse hiç üretim yapılmıyor.

Milyonlarca kişinin virüs nedeniyle işlerine gidemediği İtalya’da hükûmet, herkese yardım götürme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Ülkede hükûmet yetersiz kalınca beklenen yardım başka yerlerden gelmeye başladı. DHA’nın aktardığına göre ülkedeki mafyalar, ülke ekonomisinin daha da kötüye gitmemesi için harekete geçti.

‘Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya, yönetimi ele geçirecek’

Campania, Kalabriya, Sicilya ve Puglia gibi ekonomik bakımdan iyi durumda olmayan bölgelerde çalışmalara başlayan mafya üyeleri, bu şehirlerde parası biten kişileri tek tek tespit ederek gıda ve para yardımında bulunmaya başladı. Yaşanan durumun ardından hükûmete uyarılarda bulunan İtalyan politikacılar, “Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya, yönetimi ele geçirecek” dedi.

Ülkenin güneyinde yer alan Kalabriya bölgesindeki Catanzaro Savcılığı’nda çalışan Nicola Gratteri, konu hakkında "Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar ve restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Hükûmet devreye girmezse mafyalar, insanlara sağladıkları hizmetle halkın kontrolünü ele geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

İtalya’da son durum ne?

3 milyonu aşkın kişinin işsiz kaldığı İtalya’da koronavirüs, toplamda 18.279 can aldı. Öte yandan gelen son verilerle birlikte ülke genelinde doğrulanmış vaka sayı 143.626’ya yükseldi. Bu noktada İtalya; ABD ve İspanya’nın ardından en çok koronavirüs vakası tespit edilen 3. ülke olurken koronavirüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ülkeler arasındaysa ilk sırada yer alıyor.