David Lynch: Karantinadan Sonra İnsanlar Daha İyi Olacak

ABD’li ünlü yönetmen David Lynch, verdiği bir röportajda karantinanın ardından insanların çok daha iyi kalpli olacağına inandığını açıkladı. Kendi evinde karantinada bulunan Lynch, karantinanın günlük rutinini çok değiştirmediğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle başlatılan zorunlu karantina uygulamalarının bulunmadığı yerlerde insanların kendi iradeleri ile de evlerinde kalması isteniyor. Benzer bir süreç yaşayan ABD’de ünlü sanatçılar da günlerini evlerinde geçiriyorlar. Karantina sürecini evinde geçiren ünlü yönetmen David Lynch, Vice dergisine karantina günlerindeki hayatı ile ilgili olarak bir röportaj verdi.

Vice dergisine konuşan ünlü yönetmen, karantinanın günlerinin, günlük rutinini değiştirmediğini söyledi. Karantinadan önce de çoğunlukla evinde zaman geçiren Lynch, karantina sürecinde de Los Angeles’taki evinde kahve içip atölyesinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

“Bu işin sonunda farklı bir dünya olacak”

David Lynch, “Rutinim öncekiyle büyük ölçüde aynı. Uyanıyorum, kahvemi içiyorum… Sonra meditasyon yapıyorum ve çalışmaya başlıyorum” dedi. Ressam olduğu pek bilinmeyen Lynch’in bugünlerdeki çalışması, atölyesindeki iki duvara resim yapmak ve iki masa lambasını tamamlamaktan ibaret.

Koronavirüs salgınının yenilgiye uğratılmasının ardından karantina sürecinin sona ermesi ile bizi nasıl bir dünyanın beklediği sorulan David Lynch, yaşanan bu sürecin insanları yeni bir düşünce yapısına sevk edeceğini söyledi. Karantina günlerinin ardından insanların daha iyi kalpli, daha spiritüel olacağını söyleyen ünlü yönetmen, işin sonunda daha farklı ve çok daha zeki bir dünya olacağını dile getirdi.

Ünlü yönetmen virüs salgınına karşı evlerinde zaman geçiren insanlara tavsiyeleri sorulduğunda ise insanların bir şeyler çizebileceklerini, resim yapabileceklerini, şarkı sözü, şiir veya filmlere uyarlanacak hikayeler yazabileceklerini söyledi.