Steam Fiyatı Toplam 73,50 TL Olan 4 Oyun Ücretsiz Oldu

Itch.io, Steam fiyatı toplam 73,50 TL olan 4 oyunu ücretsiz yaptı. Bu dört dikkat çekici oyunu indirmek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Son dönemde çeşitli oyun platformları ücretsiz oyun kampanyaları yapıyor. Bu platformlardan biri de Itch.io. Platformda tam 4 farklı oyun ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu.

Oyunlara sahip olmak için yapılması gerekenler ise oldukça basit. 0°N 0°W, Faerie Solitaire Remastered, Fidel Dungeon Rescue ve ART SQOOL adlı oyunlar ücretsiz olarak veriliyor. Corona virüsü nedeniyle okulların geçici olarak tatil olduğu süreçte 4 yeni ve ücretsiz oyun bir şansı hak edebilir.

0°N 0°W nasıl bir oyun?

Oyun türü: Macera, Basit eğlence

Macera, Basit eğlence Oyun boyutu: 6.500 MB

6.500 MB Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Çok olumlu Steam fiyatı: 16,50 TL

16,50 TL Ücretsiz olduğu süre: 15.03.2020'den itibaren 1 hafta

0°N 0°W oyunu, birinci şahıs kamerasından oynadığımız bir oyun. Bu oyunda ilginç bir dünyada uzay ve zamanda fantastik bir yolculuğa çıkacağız. Oyunda herhangi bir şeyle dövüşmüyoruz, herhangi bir korku ya da gerilim ögesi yok.

0°N 0°W sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

Windows 7, 8, 10 İşlemci: 1,5 GHz

1,5 GHz Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA 400 Serisi / Radeon 5000 Serisi

NVIDIA 400 Serisi / Radeon 5000 Serisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6.500 MB

6.500 MB İlave Notlar: Intel HD 630 uyumlu (Maksimum 60 fps / Minimum 20 fps)

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

Windows 7, 8, 10 İşlemci: 2 GHz ve üzeri

2 GHz ve üzeri Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA 700 Sersi / Radeon 7000 Serisi

NVIDIA 700 Sersi / Radeon 7000 Serisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6.500 MB

Faerie Solitaire Remastered nasıl bir oyun?

Oyun türü: Kart oyunu, Basit eğlence

Kart oyunu, Basit eğlence Oyun boyutu: 200 MB

200 MB Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Çok olumlu Steam fiyatı: 18 TL

18 TL Ücretsiz olduğu süre: 15.03.2020'den itibaren 1 hafta

Faerie Solitaire Remastered temelde bildiğimiz Solitarie oyunu. Solitarie oyunu, yıllardır bilgisayarlarda bulunuyor. Bu oyundaki farksa Solitaire oynayarak evcil perilerimizi geliştirmemiz. Ayrıca oyunu oynayarak yeni karakterleri büyülü dünyamıza ekleyebiliyoruz.

Faerie Solitaire Remastered sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: 64 bit

64 bit Bellek: 200 MB RAM

200 MB RAM Ekran Kartı: Herhangi biri

Herhangi biri Depolama: 200 MB

Fidel Dungeon Rescue nasıl bir oyun?

Oyun türü: RYO, Bulmaca

RYO, Bulmaca Oyun boyutu: 100 MB

100 MB Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Çok olumlu Steam fiyatı: 18,50 TL

18,50 TL Ücretsiz olduğu süre: 15.03.2020'den itibaren 1 hafta

Roguelike olarak adlandırılan türde bir rol yapma oyunu olan bu oyunda amacımız; yaratıklar, hazineler ve büyüler arasında çıkış yolunu bulabilmek. Oyunda aynı yeri tekrar tekrar oynamayı gerektirecek bir şey yok. Herhangi bir nedenden dolayı bir yerde takılırsak da tek yapmamız gereken zamanı geri almak.

Fidel Dungeon Rescue sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1 Classic veya Windows 10

Microsoft® Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1 Classic veya Windows 10 İşlemci: 2,33 GHz veya daha hızlı

2,33 GHz veya daha hızlı Bellek: 1.000 MB RAM

1.000 MB RAM Depolama: 100 MB

ART SQOOL nasıl bir oyun?

Oyun türü: Simülasyon, Basit eğlence

Simülasyon, Basit eğlence Oyun boyutu: 250 MB

250 MB Steam değerlendirmesi: Çoğunlukla olumlu

Çoğunlukla olumlu Steam fiyatı: 20,50 TL

20,50 TL Ücretsiz olduğu süre: 15.03.2020'den itibaren 1 hafta

Bu oyunda kendimizi bir resim okulu öğrencisi olarak buluyoruz. Yapay zekâ bizim için görevler belirliyor ve bu görevleri yerine getirmemizi istiyor. Daha sonra da yaptığımız ödevlerden not alıyoruz. Amacımızsa ART SQOOL’dan mezun olabilmek.

ART SQOOL sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP+

Windows XP+ İşlemci: Dual core Intel veya AMD (2,8 GHz)

Dual core Intel veya AMD (2,8 GHz) Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600, Intel HD 3000+

NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600, Intel HD 3000+ Depolama: 250 MB

Oyunları nasıl edinebilirsiniz?

Oyunları indirmek oldukça basit. Oyunlara göre indirme şekli değişiklik gösterebiliyor. Tabii ilk yapmamız gereken şey ücretsiz bir Itch.io hesabı açmak olacaktır. Onu da saniyeler içerisinde açabiliyorsunuz.

0°N 0°W oyununu indirmek için yapmanız gereken ilk şey şuradaki bağlantıya tıklamak. Sayfada aşağıda yer alan 'Download or claim' tuşuna bastığınızda bir ekran açılıyor. Bu ekranda isterseniz oyun geliştiricilerine bağışta bulunabiliyorsunuz. Bağış yapmayacaksanız da “No thanks, take me to the downloads” seçeneğine tıklıyorsunuz. 'Download' tuşuna bastığınızda oyun inecektir.

Faerie Solitaire oyunu için ise bu sayfaya gidin ve size uygun versiyon için indirme tuşuna basın.

ART SQOOL oyununu indirmek için yapmanız gereken ilk şey şuradaki bağlantıya tıklamak. Sayfada aşağıda yer alan 'Download or claim' tuşuna bastığınızda bir ekran açılıyor. Bu ekranda isterseniz oyun geliştiricilerine bağışta bulunabiliyorsunuz. Bağış yapmayacaksanız da “No thanks, take me to the downloads” seçeneğine tıklıyorsunuz. 'Download' tuşuna bastığınızda oyun inecektir.

Fidel Dungeon Rescue oyununu indirmek için yapmanız gereken ilk şey şuradaki bağlantıya tıklamak. Sayfada aşağıda yer alan 'Download or claim' tuşuna bastığınızda bir ekran açılıyor. Bu ekranda isterseniz oyun geliştiricilerine bağışta bulunabiliyorsunuz. Bağış yapmayacaksanız da “No thanks, take me to the downloads” seçeneğine tıklıyorsunuz. 'Download' tuşuna bastığınızda oyun inecektir.

Tüm bu işlemlerden sonra 4 yeni oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Ücretsiz oyun fırsatlarını sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.