J.J. Abrams, Yeni Spider-Man Projesini Duyurdu

Ünlü yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams, mini bir Spider-Man dizisi için kolları sıvadı.

Daha önce Star Wars: The Froce Awakens ve Star Trek: Into Darkness gibi projelerin yönetmenliğini yapan J.J. Abrams, Marvel için yeni bir Spider-Man mini dizisi yazıyor.

Yeni Spider-Man mini dizisi, Eylül ayında çıkış yapacak ve dizi, Cadaverous adında yepyeni bir kötü karakteri de hayranlarına tanıtacak. Cadaverous, sadece Örümcek’e değil aynı zamanda onun asıl kişiliği olan Peter Parker’a ve ayrıca Mary Jane Watson’a da sorunlar yaratacak.

Bu projenin temelleri yaklaşık 10 yıl önce Marvel editörü Nick Lowe tarafından atılmıştı. Abrams, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada Nick Lowe’un uzun zamandır kendisiyle kitap yazması konusunda baskı yaptığını ve birkaç yıl önce oğlu Henry ile bu konu hakkında konuştuğunu söyledi. Abrams, Lowe’un ise işbirliğine oldukça açık olduğunu dile getirdi.