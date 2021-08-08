Twitter CEO’su Jack Dorsey, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda ABD’nin yeni altyapı yasasına dair fikirlerini belirtti. Kripto para piyasasını derinden etkileyebilecek yasa hakkında önerilerde bulunan Dorsey, mecliste konuyla ilgisi olan üyeleri tweet dizisine etiketledi.

ABD meclisinde oylanacak altyapı yasası, son günlerde kripto para yatırımcılarının odağındaki en önemli durum. Oylamanın olumlu geçmesi durumunda sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı etkileyecek yasaklar kripto para piyasasını derinden etkileyecek. Kripto parayla uzaktan yakından alakası olan birçok isim, yakın zamanda bu durumu tepki gösterdi. Tepkilerden biri de bugün Jack Dorsey’den geldi.

Twitter’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jack Dorsey, söz konusu yasaya dair sürdürülen tartışmalara Twitter’dan katıldı. Yasanın bir parçası olan kripto para vergi hükmüne dair açıklamalarda bulunan Dorsey, daha uygun olduğunu düşündüğü bir yasa oluşturmak için yetkililere çağrıda bulundu.

"Gelin daha iyi bir yasa yapalım"

Square’in de CEO’luğunu üstlenen Jack Dorsey, bir Twitter dizisinde konuyla ilgili düşüncelerini döktü. Daha iyi bir yolun bulunabileceğini savunan teknoloji girişimcisinin açıklamalarının tamamı şu şekilde oldu:

“Yazılım ve donanım geliştiren, ağı benimseyen ve güvenliğini sağlayan veya esneklik ve verimlilik oluşturmak için düğümleri çalıştıran Amerikalılara kuralları dayatmak, yalnızca bu kritik teknolojinin ABD dışında geliştirilmesini ve işletilmesini sağlayacak imkansız bir durumdur. Uygun duruşmalar ve müzakereler yapabilmemiz için tüm hükmü uygulayamazsak, o zaman komisyoncu tanımını gerçekten önemli olan şeyle basitleştirelim: dijital varlıkların fiat para birimiyle takas edildiği yer. Broker = Fiat-Kripto Borsası.”

Mecliste yasayla ilgisi olan üyeleri Twitter dizisinin başına ekleyerek önerilerine devam eden Dorsey, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun yeterince ileri gitmediğini düşünüyorsanız, bunun sizi en azından hedefin %90’ına ulaştıracağını iddia ediyorum. Uç vakaların geri kalan %10’u için, tartışmanın her iki tarafında da tanıklarla komite oturumları yoluyla uygun ve iyi bilgilendirilmiş bir yasa yapalım.”

Altyapı yasası ek bir düzenleme yapılmadan, bu şekilde yürürlüğe girerse; kripto para piyasası belki de bu yılın en büyük darbesini alacak. ABD’nin yasaları kripto para fiyatlarında büyük oynamalara sebep olabilir. Bu durum tüm dünyayı etkiler. Yasa hakkındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.