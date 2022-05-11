Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'den Elon Musk'ın Donald Trump açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Musk'a 'ban kaldırma' konusunda katıldığını söyleyen Dorsey, kalıcı banlamaları "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Elon Musk'ın Twitter'dan banlanan eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklamalarından bahsetmiştik. Milyarder iş insanı tarafından yapılan açıklamalarda Donald Trump'ın Twitter'daki banının kaldırılabileceği ifade edilmişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Jack Dorsey, Elon Musk'ın aldığı kararı desteklediğini söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Açıklamaya göre Donald Trump'ın Twitter'dan kalıcı olarak banlanması, o dönemler CEO'luk koltuğunda oturan Dorsey'i rahatsız etmişti. Kendine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Dorsey, Ocak 2021'de paylaştığı floodu alıntılayarak o dönemlerdeki duruşunun da benzer olduğunu belirtti.

"Kalıcı banlamalar bizim başarısızlığımızdı"

Aslına bakacak olursak Jack Dorsey'in yaptığı açıklamaların samimi olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Dorsey'in 14 Ocak 2021'deki paylaşımlarına baktığımızda kamu güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını, ellerinde başka bir çarenin kalmadığını söylediğini görüyoruz. Ancak Donald Trump'ın banının olaylar durulduktan sonra neden kaldırılmadığı sorusu hala yanıtsız. Dorsey, kalıcı banlamaların kendi başarısızlıkları olduğunu ve bu tür hamlelerin genelde hiçbir işe yaramadığını ifade ediyor.

Jack Dorsey'in Twitter'daki paylaşımı

Jack Dorsey'e göre Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak banlanması sektörel bir karardı ve olmamalıydı. Kararların her zaman gözden geçirilmesi gerektiğinden bahseden eski Twitter CEO'su, yalnızca Donald Trump için değil herhangi bir kişi için kalıcı bir yasaklamanın doğru bir adım olmadığını düşündüğünü söylüyor. Jack Dorsey, arada bazı istisnalar olabileceğini de söylemeden geçmedi...

Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Donald Trump'ın Twitter'da kalıcı olarak yasaklanması doğru muydu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...