The New York Times tarafından paylaşılan bir rapor, Elon Musk'ın Twitter'daki aboneliklerden 2028'e kadar 10 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını gösterdi. Ayrıca Musk'ın, Blue dışında bir başka abonelik sistemini platforma getirmeyi , toplam geliri 26 milyara çıkarmayı ve çalışan sayısını artırmayı planladığı da belirtildi.

50 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda popüler sosyal medya platformu Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almasıyla gündeme bomba gibi oturmuştu. Bu sebepten dolayı da Musk’ın başa geçtikten sonra şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde Musk’ın Twitter’ı yeniden halka arz etmeyi planladığının iddia edildiğini sizlerle paylaşmıştık. Ünlü iş insanı ayrıca yaptığı bir paylaşımla platformun hükümet yetkilileri ve ticari hesaplar için küçük bir ücret talep edebileceğini, sıradan insanlar için ücretsiz olmaya devam edeceğini söylemişti. Şimdi ise The New York Times (NYT), Elon Musk’ın yalnızca aboneliklerle toplam geliri ikiye katlamayı planladığını gösteren bir rapor paylaştı.

Musk, aboneliklerden 10 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor

NYT’nin haberine göre Musk, kendisinin başa geçmesiyle şirkette ne gibi gelişmeler olabileceği ile ilgili yatırımcılara bilgi verdi. Ünlü iş insanının Twitter’ın aboneliklerden elde ettiği geliri 2028’e kadar 10 milyar dolara çıkarmayı planladığı belirtildi. Dev platformun geçen yıl elde ettiği toplam gelirin ise 5 milyar dolar olduğunu belirtmek gerek.

Ayrıca raporda Musk’ın, platformun ücretli abonelik sistemi Twitter Blue’nun abone sayısının 2025’te 69 milyon, 2028’de ise 159 milyona çıkarılmasını istediği kaydedildi. Twitter Blue ne diye soracak olursanız; bu hizmet 2,99 dolar (Türkiye’de 30,99 TL) karşılığında kullanıcılara tweet’leri geri alma, makalelere reklamsız ulaşma, yer işaretleri klasörleri gibi birçok özellik sunuyor. Ünlü milyarder, konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda da Blue aboneleri için ‘Özel Mavi Tik’ istediğini belirtmişti.

Toplam gelirin 26 milyara ulaşması, çalışan sayısının 11 bine çıkarılması planlanıyor

50 yaşındaki girişimcinin, yatırımcılara Blue dışında bir başka abonelik sisteminden daha bahsettiği aktarıldı. NYT’ye göre yeni gelecek olan ve ismi henüz bilinmeyen bu hizmet ‘X’ olarak adlandırıldı. Musk’ın, buradaki aboneleri de 2023’te 9 milyona, 2028’de ise 104 milyona ulaşmasını planladığı ifade edildi. Bu sistemin, yazının başında bahsettiğimiz hükümet yetkilileri ve şirketler için olan ücretle alakası olabileceğini söylemek mümkün. Kısacası Musk, Blue ve ‘X’ abonelikleriyle gelirlerin 2028’de 10 milyara, şirketin toplam gelirinin ise aynı yıl 26,4 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor.

Musk’ın, şirketin reklam gelirlerinin toplam gelirin %45’ini oluşturmasını istediği, bu sayının da 2028’e kadar reklamlardan 12 milyar dolar olmasının tahmin edildiği de ifade edildi. Bunun yanı sıra platformdaki diğer ödemeler, veri lisanslama ve diğer yollardan da şirketin gelirlerini artırmasının amaçlandığı aktarıldı. Son olarak Musk’ın 3,600 yeni çalışan işe almayı planladığı, şirketin personel sayısını 2025’te 11,072’ye çıkarmayı düşündüğü belirtildi. Dün gelen haberlerde de Musk’ın satın alımından sonra platforma yapılan iş başvurularının uçuşa geçtiği görülmüştü.