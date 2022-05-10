Elon Musk, uzun zamandır tartışmalı bir gündem olan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Musk ayrıca bir başka açıklamasında da AB'nin teknoloji devlerine yönelik yasası hakkında da konuştu.

Elon Musk, her dönem olduğu gibi son birkaç haftadır da gündemimizi epey meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter ile Musk arasında hisse alınması ile başlayan macera, Musk'ın Twitter'ı devasa bir ödeme karşılığında satın alması ile son bulmuş; teklif Twitter tarafından kabul edilmişti.

Ancak her ne kadar Musk ile Twitter arasındaki anlaşma resmileşse de henüz satın alma işlemi tamamlanmadı ve sürecin 2022'nin son çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. Haliyle Musk henüz Twitter üzerinde tam yetkiye sahip değil fakat bir süredir 'yetkiyi alınca' neler yapabileceğine dair pek çok sinyal gönderiyor. Bu maddelerden en çok merak edileni ise eski ABD Başkanı Donald Trump'un Twitter yasağı konusuydu.

Elon Musk'tan Trump hakkında ilk 'net' açıklama geldi

Elon Musk, Twitter hakkında yaptığı tüm açıklamalarda platformun 'ifade özgürlüğünün merkezi' haline gelmesini istediğini ve herkes için ifade özgürlüğünü platforma getireceğini syöylüyor. Bu durum da haliyle son seçimler sonrası yaşanan olayların ardından adeta sosyal medyadan silinen Trump konusunu gündeme getiriyor.

Trump, Twitter'da hesapları kapatılarak bir yasak yemiş ve platforma dönmesi tamamen engellenmişti. Hatta sonrasında kendi sosyal medya platformunu kuran Trump'ın Truth Social isimli platformu, epey de ilgi görmüştü; Musk da bu konuda bir paylaşım yapmıştı. Katıldığı bir YouTube canlı yayınında doğrudan bu konu hakkında gelen bir soruya yanıt veren Musk, “Henüz Twitter sahibi değilim, yani bu kesinlikle olacak bir şey değil” diyerek ''Sanırım ben Trump'a uygulanan ban'ı tersine çevireceğim'' cevabını verdi.

Trump'a uygulanan yasağın toplumun büyük bir kesimini platforma yabancılaştırdığı ve Trump'ın sesini duyurmasına da engel olmadığı için açıkça 'daha kötü bir fikir' olduğunu söyleyen Musk, ipleri eline aldığında Trump ve benzer şekilde platformda yasaklanan isimlerin bir bir geri geleceğinin de mesajını vermiş oldu. Ancak Trump, bu konuda daha önce konuşmuş ve 'sıkıcı bir platform olan Twitter'a' geri dönmeyeceğini söylemişti.

Musk ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni yasası hakkında da konuştu

Avrupa Birliği son dönemde teknoloji devleri için oyunun kurallarını yeniden yazacak adımlar atıyor. Bir yandan Apple gibi devlere açılan tekelleşme davaları devam ederken bir yandan da sosyal medya platformları gibi sosyal mecraların şeffaflığına dair tüketicileri koruyacak yasalar üzerinde çalışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin bu yeni yasasının maddeleri açıklanmış; teknoloji devlerinden gizemli algoritmalarını açıklamaları gibi pek çok talepte bulunulan yasanın önümüzdeki yıl uygulamaya konacağı söylenmişti.

İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton tarafından paylaşılan yeni bir video, Twitter'ın önümüzdeki süreçte gelecek bu yeni yasa ile uyumlu çalışmaya 'oldukça kararlı' olduğunu gösterdi. Videoda Musk ile Breton bir arada kamera karşısına geçerek AB'nin platformlarla ilgili yasal düzenlemeleri konusunda hemfikir olduklarını vurgularken; Musk, Twitter ile AB'nin gelecek planlarının 'tam olarak uyumlu' olduğunu belirtti.