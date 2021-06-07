Siyasetçiler, Twitch yayıncılarına konuk olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından Ahmet Sonuç (Jahrein), gerçekleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu yayınından sonra, Deva Partisi Ali Babacan'ı konuk alacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan ABD seçimlerinde muhalif liderlerin Twitch yayınlarına konuk olmaları, kendi kanallarını açmaları akımı kısa sürede Türkiye'de de muhalefet parti ve liderlerinin listesine girdi. Mart ayında Pqueen'in konuğu olan Mansur Yavaş'ın ardınan Jahrein, Mayıs ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti.

Kılıçdaroğlu yayını ardından takipçileri Jahrein'e Ali Babacan'ı da konuk alması önerisinde bulunmuş, Jahrein de "Çok sert bir yayın olur" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamasının Twitter'da dolaşıma girmesinin ardından Ali Babacan davet olmasa da yayına çıkabileceğini belirtmişti.

Jahrein - Ali Babacan yayını 12 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak:

Editör notu: Bu yayın neden önemli?

Jahrein'in davetinden daha çok kendi takipçilerinin isteği ve sosyal medyadaki talep sonrasında gerçekleşecek bu yayın, Türkiye'deki siyasilerin yeni nesil yayıncılığı benimsemeleri açısından oldukça büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki seçim dönemi için partiler ve liderlerin çalışmaları başladığında Twitch'in bir adım daha önde olacağını söylemek işten bile değil. Jahrein - Ali Babacan yayını bu akımın 3. örneği olacak. İlerleyen aylarda muhalefet partileri dışında iktidar partisinden de yöneticilerin benzer adımlar atması mümkün görünüyor.