Kemal Kılıçdaroğlu ve Jahrein’in geçen haftaki tweetlerden sonra planladığı Twitch yayını, bugün akşam saatlerinde başladı. Az önce sona eren yayında Kılıçdaroğlu; eğitim, teknolojiye erişim, pandemi gibi birçok konuya dair sorular yanıtladı. Yayın, anlık olarak 300 bin izleyiciyi aşarak Twitch Türkiye'nin de en çok izlenenleri arasına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş haftalar önce ‘PqueeN’in Twitch yayınına katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi Twitch kanalını açtı. Takipçilerine farklı bir platformdan ulaşmayı seçen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Geçen hafta yayıncı Jahrein’in “Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?” sorusu üzerine ortak Twitch yayını yapmayı teklif eden Kılıçdaroğlu, bugün söz konusu yayında yer aldı.

Jahrein’in Kılıçdaroğlu’na birçok farklı konu başlığı altında sorular yönelttiği Twitch yayınını yüz binlerce kişi izledi. Siyasi konular hakkında konuşan CHP lideri, siyaset dışı gündeme ilişkin konulara da değindi.

Her şey nasıl başladı?

Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Mayıs’ta paylaştığı bir Twitter gönderisine “Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın!" şeklinde yanıt vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise Jahrein’in bu sorusunu yanıtsız bırakmayarak “Konuşacak çok şey var. Chat de hazır olduğunda haber ver” ifadelerini kullanmıştı. İkilinin planladığı yayın, bugün gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu’ndan “boomer” mesajı

Kılıçdaroğlu’nun yayında yaptığı açıklamalarda en dikkat çekici kısımlardan biri, elektronik ürünlerde yapılacak öğrenci indirimi planı oldu. “Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alacaklarsa gençler için KDV, ÖTV indirimi yapılacak” açıklamalarında bulunan Kılıçdaroğlu, üniversite yurtlarının da iyileştirileceğini vadetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, anlık olarak 300 binden fazla kişinin izlediği yayında Z kuşağının fazlasıyla aşina olduğu bir terim olan ‘boomer’ kelimesini kullanarak Jahrein’i güldürdü. “Bu boomerlardan ülkeyi kurtaracağız. Gençlerin sayesinde, beraber kurtaracağız” ifadelerinde bulunan CHP lideri, yayın sonunda gençlere doğrudan yaptığı açıklamada internet, kısıtlamalar, elektronik ürün fiyatları ve eğitim gibi birçok alanda yapılacak iyileştirmelerin garantisini verdi.

Rekor şu an Mansur Yavaş & Pqueen yayınında:

Yaklaşık 2 ay önce benzer bir konseptle ‘PqueeN’ ile Twitch yayını yapan Mansur Yavaş, yine birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Gençlerle yayın boyunca etkileşimde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Pqueen’inle birlikte 350 bin kişi tarafından izlenmişti. Bu başarılı rakama bu gece yaklaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve Jahrein yayını ise en yüksek 315 bin kişi tarafından anlık olarak izlendi.