Japan Display, VR Gözlükler İçin Yeni Ekranlarını Duyurdu

Japon teknoloji devleri tarafından kurulan Japan Display, VR gözlüklerinin boyutlarını küçültecek yeni ekranlarını tanıttı. Şirket, VR gözlüklerde daha küçük ekran ve daha yüksek piksel yoğunluğuna odaklanıyor.

VR setler için bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar temelde gözlükleri küçültmeyi ve çözünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından desteklenen Japan Display (JDI), daha küçük ve daha hafif VR gözlükler için tasarlanmış, yüksek piksel yoğunluğu olan ekranlar ürettiğini açıkladı.

Japan Display, diyagonal olarak 2,1 inç olan 1.600x1.600 çözünürlüğündeki çift LTPS TFT-LCD ekranlı yeni teknolojisini duyurdu. Bu ekranlar 1.058 ppi'lik yüksek bir piksel yoğunluğu sağlıyor. Şirket, Mayıs 2018'de 3,25 inç ve 1.001 ppi'lik ekranlarla benzer bir teknolojiyi tanıtmıştı. Yeni ekranlar, hem boyut olarak hem de çözünürlük olarak daha düşük ancak daha önce duyurulan ekranların griden griye 4,5 milisaniye olan tepki süresini koruyor.

Yeni ekranlar 120 Hz yenileme hızı ve 430 cd/m2'lik parlaklık sağlarken, VR gözlüklerindeki bileşenlerin kapladığı alanı azaltmak için köşeli ekran şekilleri sunuyor. Ayrıca JDI, giyilebilir cihazları daha ince ve hafif hale getirmeye yardımcı olacak "özel optik tasarım" kullandıklarını söylüyor. Yeni ekranlar, özellikle insanların VR gözlükleri ev dışında da rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayacak. JDI'ın tasarımı daha dar görüş alanları sunabilir ancak geliştirilmiş lenslerin bu sorunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.