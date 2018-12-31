Japon Otomobil Markalarının Şaşırtan Türkçe Anlamları

Hemen hemen her otomobil şirketin etkileyici bir kuruluş hikayesi bulunuyor. İşe traktör üretmekle başlayıp sonradan bir süper spor otomobil üreticisine dönüşen Lamborghini, bu duruma en güzel örneklerden biridir. Peki otomobil markalarının isimlerinin ne anlama geldiğini hiç düşünmüş müydünüz?
Bazı otomobil markaları, kurucularının soy isimlerini alır. Bazıları ise kuruluşları ile ilgili özel bir kelimedir. Ancak Japon otomobil firmaları, isim koyma konusunda dünyadaki diğer tüm şirketleri geride bırakmış durumdalar. Nasıl mı? İşte Japon otomobil markalarının duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız anlamları:
Honda = Çeltik Tarlası
Kawasaki = Nehir Pelerini
Mazda = Zeus'un Doğulu Versiyonu
Mitsubishi = Üç Su Kestanesi
Nissan = Güneş'in Doğurduğu
Subaru = Birleşin
Suzuki = Çan Ağacı
Toyota = Bereketli Pirinç Tarlası
Yamaha = Dağ Yaprağı