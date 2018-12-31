Japon Otomobil Markalarının Şaşırtan Türkçe Anlamları

Japon otomotiv markalarının otomobil endüstrisine hakim oldukları bir gerçek. Peki küresel pazarda söz sahibi olan bu markaların isimlerinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Hemen hemen her otomobil şirketin etkileyici bir kuruluş hikayesi bulunuyor. İşe traktör üretmekle başlayıp sonradan bir süper spor otomobil üreticisine dönüşen Lamborghini, bu duruma en güzel örneklerden biridir. Peki otomobil markalarının isimlerinin ne anlama geldiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Bazı otomobil markaları, kurucularının soy isimlerini alır. Bazıları ise kuruluşları ile ilgili özel bir kelimedir. Ancak Japon otomobil firmaları, isim koyma konusunda dünyadaki diğer tüm şirketleri geride bırakmış durumdalar. Nasıl mı? İşte Japon otomobil markalarının duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız anlamları:

Honda = Çeltik Tarlası

Kawasaki = Nehir Pelerini

Mazda = Zeus'un Doğulu Versiyonu

Mitsubishi = Üç Su Kestanesi

Nissan = Güneş'in Doğurduğu

Subaru = Birleşin

Suzuki = Çan Ağacı

Toyota = Bereketli Pirinç Tarlası

Yamaha = Dağ Yaprağı