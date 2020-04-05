Koronavirüs salgını yaşandığı bir dönemde Japonya’da bir üniversitede mezuniyet töreni düzenlendi. Mezunlar, törene salgın nedeniyle robotlar aracılığıyla katıldı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Başkent Tokyo’da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT), tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da hayatı olumsuz etkileyen ve okulların kapanmasına neden olan koronavirüs nedeniyle geleneksel mezuniyet töreni yerine sanal bir tören düzenledi.

Daha önce bir grup ilköğretim öğrencisi Minecraft üzerinden sanal bir mezuniyet töreni düzenledi. Bu törenden esinlenen Pennsylvania Üniversitesi'ndeki öğrenciler, tüm kampüslerini Minecraft’da, mezuniyet ve diğer etkinlikleri çevrimiçi tutma planları ile yeniden oluşturdular.

Robotlar üzerinden mezuniyet töreni:

Sanal toplantılar daha yaygın hale gelirken, BBT Üniversitesi, töreni daha fiziksel hale getirmek için uzaktan kumandalı robotlar kullanarak yeni bir yaklaşım benimsedi. Üzerlerinde tablet bulunan “Newme” adlı mobil robotlar, mezuniyet kıyafeti ve diplomalarla video konferans uygulaması Zoom üzerinden öğrencilere bağlandı.

Mezunlar, töreni Zoom aracılığıyla izledi. Robotlar, törene katılan az sayıdaki mezun tarafından kontrol edildi. Mezun öğrencilerin ismi çağrıldığında, robotlar sırayla üniversite başkanı Omae Kenichi’nin karşısına geçti. Yüzü tablet ekranında görünen mezunlar, böylece diploma alabildi. Bu sayede koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde çok sayıda kişinin aynı salonda bir araya gelmesi önlenmiş oldu.

Robotlar, her ne kadar mezun öğrencilerin yerini alsa da üniversite başkanı geleneksel konuşmasını yaptı. Sanal töreni planlayan Küresel İşletme Dekanı Profesör Shugo Yanaka, BBT'nin töreninin etkinlik düzenlemek için çalışan diğer kurumlara yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında video konferans uygulamaları büyük talep görüyor. Daha önce de İngiltere Başbakanı Boris Johson, kabinesindeki bakanlarla Zoom uygulaması üzerinden bir araya gelerek toplantı yapmıştı. Video konferans uygulaması Zoom, son günlerde güvenlik açıklarıyla anılıyor.