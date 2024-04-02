1979 yılında yayımlanan Gundam animesindeki robotun bire bir boyutlu, hareketli replikasına görkemli bir veda töreni düzenlendi.

1979 tarihli Mobile Suit Gundam adlı animenin en büyük yıldızlarından biri şüphesiz ki RX-78-2-Gundam adlı robottu. Animenin yapımcısı Bandai, serinin 40. yılı için ikonik robotun 18 metre boyunda, hareket edebilen bir kopyasını ürettirmişti. Aralık 2020'den beri Tokyo'da ziyaretçilerini bekleyen robota veda etme zamanı geldi.

Bandai'den görkemli veda

Ortaya çıkışından bu yana 3 yıldan biraz daha fazla bir zaman geçen robot, oldukça görkemli bir törenle sevenlerinden ayrıldı. Toplamda 36 hareketli parçası bulunan, diz çökebilen, yürüyebilen, elini uzatabilen, başını çevirebilen ve konuşabilen bu dev robot, önemli bir kısmı pandemiye denk gelen sergi süresi boyunca 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Normal şartlar altında robotun sergilenme süreci 2022 yılında sona erecekti.

Robota veda edilen törende çokça havai fişek kullanılarak yapılan gösterilerin dışında dronelar ile yapılan bir şov da gerçekleştirildi. Drone gösterisinde serinin ikonik anları da gökyüzüne yansıtıldı. Bu anlar arasında orijinal Gundam'ın yok edildiği Last Shooting sahnesi ve serideki diğer karakterlerin yer aldığı anlar yer aldı. Gundam serisinin yaratıcısı Yoshiyuki Tomino da etkinlikte kısa bir konuşma yaptı.

Yokohama Gundam artık sergilenmeyecek olsa da Japonya'nın çeşitli yerlerinde seriye ait devasa hareketli heykeller bulunuyor. Gundam serisi de yeni yapımlarla varlığını devam ettiriyor.