Attack on Titan hem manga hem de anime severler arasında büyük bir fenomen hâline geldi. Ancak bu iki format arasındaki farklar hayranları bazen şaşırtabiliyor, özellikle de manga serisinde yer alan ancak anime uyarlamasında yer almayan sahneler söz konusu olduğunda çok büyük farklılıklar görebiliyoruz.

Attack on Titan'ın heyecan verici dünyası hem manga okuyucularını hem de anime izleyicilerini kendine çekmeyi başarıyor. Ancak her iki formatın sadık takipçileri arasında bile mangada yer alan ancak anime serisine dahil edilmeyen bazı sahneler hakkında geniş bir bilgi eksikliği var.

Hangi sahneler olduğunu öğrenince eminiz ki neden animede yayımlanmadığına hak vereceksiniz. Bu gizli kalmış detaylarla serinin daha derinlerine dalmaya hazır mısınız?

Dikkat! Bu içerik hem bolca spoiler hem de rahatsız edici öğeler içerir. Eğer animeyi bitirmediyseniz hemen içeriği terk etmeniz gerekiyor.

Bu çifti hatırlayan old izleyicilerimiz var mıdır aramızda? Sonları bayağı bir trajik bitmişti...

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Çaresizce kalp masajı yapması ve Armin'den yardım istemesi yürek burkan sahnelerden biriydi. Şimdi düşününce bile kötü kötü olduk.

İçimizin yağlarını eriten bu sahnenin mangadaki hâlini hiç merak etmiş miydiniz?

Anime versiyonu:

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Manga versiyonu:

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Levi Ackerman'ı bu panelde ve sahnede ilk kez ciddi bir savaş hâlinde görmüştük. Keza kendisi Maymun Dev ile ahiretlik bir kan davası içine girmişti.

Masum bir yumruk sanmıştınız değil mi?

Anime versiyonu:

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Manga versiyonu:

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Eren'in Saldırı Devi hâlini kullanmayı yavaş yavaş öğrendiği sahnelerden biriydi. İlerideki bölümlerde daha kanlı bir sahneyi Zırhlı Dev için de görmüştük.

Kesinlikle animede gösterilmesi gereken sahnelerden biriydi keza duyguyu tam yaşayamamıştık.

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Hannes her ne kadar iyi bir karakter olsa da anime, karakterin öleceğini o kadar belli etmişti ki açıkçası biz bu durumdan biraz rahatsız olmuştuk. Çok daha iyi bir sahneyi hak ettiğini düşündüğümüz nadir karakterlerden birisin Hannes-san.

Yaptıklarının bedelini ağır ödeyen ve izleyiciler tarafından nefret edilen bir karakter.

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Faye Jeager'ın (Grisha Jeager'ın küçük kız kardeşi) köpekler tarafından acımasızca katledilmesine neden olan karakterdi kendisi. Tüm fandom tarafından en çok nefret edilenler arasına girer bizce.

Saniyelik gösterilen bir sahneydi ancak manga hâli gerçekten dehşet verici.

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Dhalis Zachary animede çok gösterilmedi ancak kötü bir suikastin kurbanı olmuştu.

Bu işkence sahnesi bize Hange ve Levi'ı hatırlatmadı desek yalan olur.

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Grisha Jeager'ın, Eldia'da uğradığı sayısız işkencelerden biriydi.

Gözyaşlarımızın sel olduğu bölümden bir kare, bizce iyi ki manga hâli verilmemiş.

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Faye Jeager'ın ölümü aslında pek çok olayın tetikleyicisiydi. Eren'in; babası Grisha'nın anılarına girip bu sahneyi izlerken ağlaması, Eldia nefretinin en büyük nedenlerinden biriydi.

Tüm fandomun tek yürek bu sahnede çıldırdığı an.

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Ha öldürdü ha öldürecek derken birden çıkagelen Levi ve Zeke sahnesi... Yazarken tüylerimiz ürperdi.

Zaten masum bir sahne değildi ancak böylesine vahşet dolu olmasını beklemiyordunuz değil mi?

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Grisha Jeager'ın güç kazanmak adına fütursuzca sayısız karakteri öldürdüğü kan dolu bir panel.

Peki ya sizin en çok şaşırdığınız manga paneli hangisi oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın.

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