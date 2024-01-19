Japonya, bugün ilk kez Ay'a iniş gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. SLIM ismi verilen uzay aracı, uyduya yumuşak iniş gerçekleştirdi. Japonya, bu başarının ardından Ay'a giden 5. ülke oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, uzay araştırmaları konusunda hamlelerini sürdürüyor. Örneğin Türk vatandaşı Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece yola çıkmıştı. Şimdi ise Japonya’dan önemli bir adım geldi.

Japonya, tarihinde ilk kez Ay’a iniş yaptı. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından gönderilen SLIM uzay aracı, bu akşam saatlerinde Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdi. Bu görev, Japonya’yı Ay’a araç gönderen beşinci ülke yaptı.

SLIM, inişini başarıyla gerçekleştirdi

SLIM, TSİ 18.20 sularında Ay’a iniş yaptı. İçinde birkaç tane küçük robotlar da taşıyan araç, Shioli isimli kraterinin 100 metre civarında yakınlarına indi. Aracın Ay’da 1 gün operasyonel kalması bekleniyor. Yani çok kısa süreliğine hayatta olacak.

Araç, geçen yılın eylül ayında Japonya’nın H-2A roketiyle fırlatılmıştı. Enerji tasarrufu yaparak yavaş ve uzun bir yolculuktan geçen SLIM, uydumuza aralık ayının sonlarına doğru ulaştı. Sonrasında ise üç hafta boyunca iniş günü, yani bugün için hazırlandı.

Bir sanatçının SLIM'in Ay'a inişi tasviri.

“Moon sniper”, yani “Ay keskin nişancısı” lakabına da sahip olan SLIM, gelecekteki uzay araçlarının diğer gezegenlere veya uydulara hassas inişler yapmasını sağlayacak yeni bir navigasyon teknolojisini test ediyor. Yani Ay görevlerinde sadece kolay yerlerden ziyade istenilen yerlere inilebileceğini gösterecek. Görevin amacı da bu yetenekleri sergilemek.

JAXA, bu teknolojinin gelecekte Ay’ın engebeli bölgelerine inmek için işe yarayabileceğini ifade ediyor. Ajans, görevin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamanın bir ay kadar sürebileceğini de ekliyor. Ayrıca kameralarla krateri de inceleyecek. Araçtan ayrılacak küçük gezginler ise Ay yüzeyinde dolaşacak.

Bu aslında Japonya’nın Ay’a iniş için ilk denemesi değil. 2022’de de OMOTENASHI ismi verilen bir araçla deneme gerçekleştirilmişti. Ancak bağlantı kaybedilmiş ve görev başarısız olmuştu.