Japonya'nın Osaki kentinde, yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına yüzünden oluşan kazada 134 araç birbirine girdi. Yetkililer, 8 kişinin ağır yaralandığı bu kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Japonya bölgesinde yer alan Osaki kentinde, yoğun kar fırtınası yüzünden korkunç bir kaza yaşandı. 134 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8’den fazla kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşanmasının ardından Tohoku Otoyolu’nda 100’den fazla araç, soğuk hava koşulları altında mahsur kaldı. 200’den fazla yolcunun etkilendiği bu kazada yerel yetkililer yiyecek, battaniye ve su yardımı yapmaya başladı.

Şiddetli kar fırtınasının hızı saatte 100 kilometreyi geçti

Eyalet polisi, şiddetli rüzgarla savrulan karın görüşü sıfıra indirdiğini, bu sebeple sürücülerin kaza yapmaya başladığını belirtti. Kurtarma ekipleri, şiddetli fırtınanın ve yoğun kar yağışının yaşandığı Tohoku Otoyolu’nun giriş ve çıkışlarını çok uzun bir süre boyunca kapatmak zorunda kaldı.

-4 santigrat derece soğuğun ortasında mahsur kalan yüzlerce kazazedeye kurtarma ekipleri yiyecek, ilk yardım ve acil tuvalet yardımı yapmaya başladı. Kaza ve soğuktan etkilenen yolcular, en yakın hastanelere nakledildi.