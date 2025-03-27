Ghost of Tsushima ile ünlenen Japon tapınağı, hayranlarıyla ilişkilendirilen bir olay sonrası yalnızca ibadet amacı taşıyan ziyaretçilere açık kalacak.

Ghost of Tsushima sayesinde daha da ünlenen Tsushima Adası’ndaki Watatsumi Tapınağı, yaşanan tatsız bir olay sonrası turistlere kapılarını tamamen kapattı.

Video oyunu hayranları arasında ün kazanan Watatsumi Tapınağı'nın yönetimi, 23 Mart’ta yaşanan ve “ciddi, affedilemez bir saygısızlık” olarak tanımlanan olayın ardından böyle bir yasak getirdiklerini duyurdu.

Tapınakta daha önce de benzer sorunlar yaşanmıştı

Watatsumi Tapınağı, 2021 yılında Ghost of Tsushima oyuncularının desteğiyle yeniden inşa edilen kutsal Torii kapısıyla dikkat çekmişti. Tayfun nedeniyle hasar gören yapı için başlatılan bağış kampanyasında 27 milyon yen toplandığı açıklanmıştı. Bu miktar, hedeflenen desteğin beş katına ulaşmıştı. Ancak tapınağın sosyal medya hesabından yapılan son duyuruda, yaşanan olay sonrası artık yalnızca ibadet amacıyla gelen kişilere izin verileceği belirtildi. Ziyaretçilere yönelik bu yeni uygulamada hem yerli hem de yabancı turistler kapsam dışı bırakıldı.

Tapınak daha önce de turist kaynaklı bazı uygunsuz davranışlarla gündeme gelmişti. Otomaton’un aktardığına göre, geçmişte özellikle Güney Koreli turistlerle ilgili vandalizm ve personel ile yaşanan sorunlar sonrasında belirli ülkelere yönelik ziyaretçi kısıtlaması uygulanmıştı. Tapınak yönetimi, yaptığı açıklamada bu tür davranışların Japon kültürüne zarar verdiğini ve tapınakların sadece fotoğraf çekilecek yerler olmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, ibadet amacı taşımayan ziyaretçilerin bu alanlara girişinin uygun bulunmadığı açıklandı.

Olayın yankıları oyun dünyasında da hissedildi. Assassin's Creed Shadows'ta, oyuncuların tapınaklara verebileceği zararı azaltan sessiz bir güncelleme geldi. Sebebi ise net: Oyunun erken oynanış videolarında bir oyuncunun tapınağa zarar vermesi, hâliyle tepki çekti.