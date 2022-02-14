Jared Isaacman, Üç SpaceX Görevi Daha Satın Aldı

Geçtiğimiz yıl SpaceX ile uzaya çıkan milyarder iş insanı, tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Milyarder uzay turisti, uzaya çıkmak için üç yeni SpaceX görevi satın aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, tamamı sivillerden oluşan 4 kişilik bir ekibi uzaya göndermiş, Dünya’nın yörüngesinde seyahat eden ekip, üç günlük yolculuğun ardından başarıyla yeryüzüne geri dönmüştü.

Ancak görünüşe bakacak olursak bu ekipte yer alan milyarder Jared Isaacman bir kez daha SpaceX ile uzaya çıkmayı planlıyor. 39 yaşındaki milyarder, SpaceX ile bu sefer uzayın daha da derinlerine gideceği “Polaris” adlı bir dizi görev olan üç ek uçuş satın aldığını duyurdu.

'İnsanların Ay'a ayak bastıkları andan bu yana uzayda gittikleri en uzak nokta'

Ödeme işleme şirketi Shift4 Payments’ın sahibi olan Isaacman, geçen yıl Inspiration4 adlı SpaceX Crew Dragon yolcu görevinin tamamını finanse etmiş ve uzay aracındaki diğer üç koltuğu da kanserden kurtulan bir çocuk, bir mühendis ve bir profesör de dahil olmak üzere tamamen siviller oluşan bir ekip ile doldurmuştu. Kısa bir eğitimin ardından uzaya çıkan sivil mürettebat, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için para toplamak amacıyla üç günlük bir yolculukla uzaya çıkmıştı.

Ancak görünen o ki uzayın tadına bir kez varan Isaacman'ın uzay macerası daha yeni başlıyor. Isaacman’in satın aldığı üç uçuş, SpaceX'in Crew Dragon'unda, sonunda şirketin devasa yeni Starship roketinde ilk mürettebatlı uçuşa öncülük edecek olan süper yüksek yörüngelere uçmayı içeren iki görevi kapsıyor. ‘Polaris Dawn’ isimli ilk Crew Dragon seyahatinde uçacak olan Isaacman’e bu yolculuğunda iki SpaceX çalışanı Sarah Gillis ve Anna Menon ile Inspiration4'un görev direktörü olan eski bir Hava Kuvvetleri pilotu Scott “Kidd” Poteet eşlik edecek. Bu uçuş ile St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne bir kez daha bağış toplanması hedefleniyor.

Uçuşun başarıyla sonuçlanması halinde Crew Dragon kapsülü, şimdiye kadar gittiği en yüksek irtifaya ulaşmış olacak. Hatta Today Show'a verdiği demeçte Isaacman, Polaris Dawn uçuşu ile insanların Ay’a son ayak bastıklarından bu yana uzayda gittikleri en uzak noktaya gideceklerini iddia ediyor.

Crew Dragon uçuşları ile insanlı derin uzay yolculuğu test edilecek

Şimdiye kadar yalnızca alçak Dünya yörüngesine gidip gelen Crew Dragon’ın ana amacı ise NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve kargo taşımak. SpaceX, NASA astronotlarından oluşan ilk ekibini Mayıs 2020'de taşımış, bunu son birkaç yılda bir avuç başka ekip takip etmişti. Inspiration4 ile ilk tamamen özel görevini gerçekleştirerek şubeleşmeye başlayan şirket şimdi de Axiom şirketi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir dizi özel görev başlatmayı planlıyor.

Bunlara ek olarak Crew Dragon uçuşları, SpaceX ile derin uzay insan yolculuğunu test etmek için öncü görevler olarak hizmet etmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk ticari uzay yürüyüşü olacak bir uzay yürüyüşünü kapsayan Polaris Dawn görevinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış yeni bir uzay giysisi de hazırlanıyor.

Öte yandan uçuş, şirketin küresel geniş bant kapsama alanı sağlamak amacıyla inşa ettiği devasa uydu takımyıldızı Starlink’in “uzayda lazer tabanlı iletişimini” de test edecek. Dört kişilik mürettebatın Dünya'nın manyetik alanına hapsolmuş ve uzayın derinliklerine uzanan yayılan parçacıklardan oluşan bir bölge olan Van Allen Kuşağı'ndan geçmesiyle ise görev ile birlikte mürettebatın daha derin bir uzay ortamını nasıl idare ettiği test edilecek.

Polaris Dawn görevinin lansması bu yılın son çeyreğinde gerçekleşecek

Ancak Isaacman’in tekrar uzaya çıkmak için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Henüz geliştirme aşamasında olan uzay aracı Starship ile SpaceX 2020 ve 2021 yılları boyunca birkaç yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirmiş; Starship bu testlerde patlamadan yere inmekte sadece bir kez başarılı olmuştu. Ek olarak yörüngede test uçuşları için Federal Havacılık İdaresi'nin SpaceX'e şirketin Starship’in fırlatılması için onay vermesi gerekiyor ki bu onayın verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın ay sonunda çıkacağı tahmin ediliyor.

Tabii SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i yörüngeye çıkarabilse bile insanları derin uzaya götürmeden önce şirketin yapması gereken birçok şey var. Şirket’in her şeyden önce yaşam destek sistemleri geliştirmesi, araca uzayda nasıl yakıt sağlayacağını bulması ve derin uzaydan döndükten sonra insanları Dünya'ya geri indirebileceğini kanıtlaması gerekiyor. Polaris Dawn görevinin lansmanının ise 2022'nin dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor.