SpaceX'in Uzaya Gönderdiği Dört 'Turist'ten İlk Fotoğraflar

Çarşamba günü Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderilen 4 kişi, SpaceX'in bugüne kadar uzaya gönderdiği ilk 'siviller' bir diğer deyişle ilk uzay turistleri oldu. 3 gün boyunca Dünya'nın etrafında dönecek mürettebat, yörüngeden çektikleri fotoğrafları paylaşmaya başladılar.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, geçtiğimiz Çarşamba günü kendi içinde bir ilke imza attı. Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski ve Dr. Sian Proctor'dan oluşan mürettebatla birlikte uzaya çıkan şirket, tarihte ilk defa sivil kişileri uzaya gönderdi

Blue Origin ve Virgin Galactic gibi uzay şirketlerinde gördüğümüz uzay yolculuklarının aksine SpaceX, mürettabatını 3 gün boyunca uzayda tutmak istiyor. Dünya'dan 535 kilometre uzaklıkta gerçekleşen bu yolculuğun bitmesine az bir süre kalmışken mürettebat, geminin içinde her şeyin nasıl gittiğini insanlarla paylaştı.

Fotoğraflar, Inspiration4'ün Twitter hesabından paylaşıldı

Milyarder iş insanı Jared Isaacman'in finanse ettiği ve aynı zamanda yolculukta da yer aldığı Inspiration4'te çekilen fotoğraflar, mürettebatın uzayda bir günü nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalara göre uçma, uyuma, yemek yemenin yanı sıra mürettebat, ara sıra spor tahminleri yapmayı da seviyor.

Inspiration 4'ün Twitter hesabında paylaşılan görüntüler kaliteli olmaktan epey uzak. Ancak tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi bu görev de sona erdiği zaman SpaceX'in yüksek çözünürlüklü fotoğraflar paylaşması bekleniyor.

Inspiration4'ten paylaşılan diğer fotoğraflar: