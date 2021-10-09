SpaceX Astronotu 3 Günlük Uzay Yolculuğu Hakkında Konuştu

SpaceX'in Inspiration4 görevinde yer alan astronot Dr. Sian Proctor, National Geographic ile bir röportaj gerçekleştirdi. Dr. Proctor röportajda 3 günlük yolculuğun yeterli olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleşen ilk sivil uzay yolculuğu Inspiration4 görevinde, dört kişilik astronot ekibi 3 gün yörüngede kalmıştı.

Tarihteki ilk sivil uzay yolculuğu görevinde yer alan yer bilimci Dr. Sian Proctor, bu yolculuk için 3 günün yeterli olmadığını ifade etti.

Dr. Sian Proctor ilk iki gün hastalanmış

Astronotlar yer çekimsiz ortamın etkisiyle, uzayda taşıt tutmasına benzer bir rahatsızlıkla karşılaşabiliyorlar. Dr. Sian Proctor da benzer sebeple yolcuğun ilk iki gününde kendini iyi hissetmemiş. Proctor, National Geograph'e verdiği röportajda, "Uzay hastalığı, birçok insanın muzdarip olduğu şeylerden biridir." dedi.

Dr. Proctor, ilk iki gün yaşadığı sağlık sorunundan sonra üçüncü gün uyandığında her şeyin mükemmel olduğunu ve uyum sağlayabildiğini söyledi. Tam iyi olmuşken görevin bitmesini kabul etmekte zorlanmış çünkü onun için her şey yeni başlıyordu. “Daha uzun süre giderdim, üç gün yeterli değildi” şeklinde açıklama yapan astronot, Crew Dragon kapsülünde 5 günlük bir yolcuğun ideal olacağını düşündüğünü belirtti.

Röportaj sırasında Dr. Sian Proctor'a ayrıca uzay yolculuğunda tuvalet ile ilgili yaşanan aksaklık soruldu. Dr. Proctor yaşanan aksaklığın mürettebat üyeleri tarafından kolayca çözülen bir atık fan sorunu olduğunu ama gerçekte olduğundan daha büyük bir olay haline getirildiğini ifade etti.