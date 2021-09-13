SpaceX, Tamamı Sivil Bir Ekiple Uzaya Çıkıyor

SpaceX, bir adet lise terk, bir profesör, bir sanatçı ve bir tıbbi yardımcıdan oluşan ekibiyle bu Çarşamba uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Hava koşulları elverdiği sürece gerçekleşecek olan uçuş sayesinde bir çocuk hastanesine 200 milyon dolarlık bir bağış toplanması planlanıyor.

Hava koşullarında bir terslik olmazsa SpaceX, dünyanın ilk tamamen sivil misyonunu bu Çarşamba günü Florida’da fırlatmaya hazırlanıyor.

Tamamını sivillerin oluşturduğu ekip; lise terk bir komutan, çocukluğunda kanseri atlatmış bir sağlık görevlisi, bir sanatçı, bir kolej profesörü ve bağışlar sayesinde bu görevde yer alma hakkı kazanan bir adamdan oluşuyor.

Komutan; ödeme girişimcisi ve jet pilotu Jared İsaacman ve SpaceX arasındaki özel anlaşmayı takiben bu hafta yörüngeye seyahat edecek.

Bu yolculuk sayesinde, bir çocuk hastanesine 200 milyon dolarlık bağış toplanması planlanıyor:

Anlaşmanın şartları açıklanmadı; anca Isaacman bu seyahati, Tennessee’deki St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne yarısı kendi cebinden çıkan 200 milyon dolarlık bir bağış toplamak için kullanıyor.

Isaacman henüz 16 yaşındayken liseyi bırakmış ve daha sonra da ailesinin bodrumunda, daha sonraları Shift4’e dönüşecek olan bir iş başlatmış.

2009 yılında Make-A-Wish programı kapsamında bağış toplarken dünya çapında bir hız rekoru kıran Isaacman, daha sonra ise dünyanın en büyük özel savaş uçağı filosu olan Draken International’ı kurdu.

Başarılı bir jet pilotu olarak tanımlanan milyarder, "Şu andan itibaren 50-100 yıl sonra insanların Jetgiller gibi roketlerine atlayacağı ve ailelerin ay üzerinde zıplayacağı bir dünyada yaşamamızı gerçekten istiyorum" diyor ve “Eğer öyle bir dünyada yaşayacaksak, bunu yaparken çocukluk kanserini de yensek iyi olur“ diye de ekliyor.

Ekibin bir diğer üyesi olan Hayley Arceneaux’a küçüklüğünde kemik kanseri tanısı konulmuş ve St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra iyileşmiş; şimdiyse aynı hastanede lösemi ve lenfoma hastalarına yardımcı olmak için çalışıyor. Başka bir ekip üyesi olan Chris Sembroski ise hastaneye bağışta bulunduktan sonra yolculukta yer alma şansını elde etmiş.

Fırlatma penceresi yerel saatle 20.00’dan hemen sonra açılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, Çarşamba günü gerçekleşecek olan fırlatma için koşulların %70 elverişli olacağını tahmin ediyor; ancak her ihtimale karşı Perşembe günü için de yedek bir pencere açılacak.

Bu SpaceX uçuşu, yörüngeye girebileceği için uluslararası standartlara göre uzaya gidememiş olan Virgin Galactic ve uzayda sadece birkaç mil ilerleyebilen Blue Origin görevlerinden oldukça farklı. Şirketin milyarder sahibi Elon Musk’ın orada bulunmayacak olması ise bu görevi diğerlerinden farklı kılan bir başka şey.