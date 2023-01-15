Tüm dünyaya kendini Game of Thrones dizisi ile tanıtarak daha sonra Aquaman karakterini canlandırması ile kariyerini taçlandıran oyuncu Jason Momoa uzun yıllardır oyunculuk yapıyor ve oldukça geniş bir filmografiye sahip. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre göre en iyi Jason Momoa filmlerine ve dizilerine yakından bakalım.

Tam adıyla Joseph Jason Namakaeha Momoa, 1 Ağustos 1979 tarihinde bir ABD eyaleti olan Hawai’de dünyaya geldi. 1.98 metrelik boyu ve karizmatik tavırlarıyla genç yaşından beri dikkat çekici biri olan Jason Momoa’nın ilk televizyon dizisi 1999 yapımı Baywatch oldu. İlk işi birlikte beğenilen oyuncu art arda pek çok televizyon dizisinde ve sinema filminde önemli ve sevilen roller almaya başladı.

Daha önceden de tanıyanlar vardı ama Jason Momoa ismini tüm dünyanın duymasını sağlayan Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo karakteri oldu. Daha sonra sevilen DC Comics karakteri Aquaman’i canlandırması ise onun adını silinmez bir şekilde yıldızlar arasına yazdırmış oldu. Gelin IMDb puanlarına göre en iyi Jason Momoa filmlerine ve dizilerine yakından bakarak izleyiciye sundukları hikayeleri görelim.

IMDb puanlarına göre en iyi Jason Momoa filmleri ve dizileri:

Bullet to the Head

Braven

Road to Paloma

Justice League

Slumberland

Aquaman

Frontier

See

Dune: Çöl Gezegeni

Game of Thrones

Yasanın iki zıt ucundaki ortaklar: Bullet to the Head

Yıl: 2012

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Walter Hill

Oyuncular: Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi

IMDb: 5.7

Matz ve Colin Wilson tarafından yaratılan aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Bullet to the Head filminde Jimmy Bobo adlı bir kiralık katilin hikayesini izliyoruz. Jimmy, aldığı bir iş sonrası ona verilen sözlerin aslında bildiği gibi olmadığını öğrenir ve genç bir polis dedektifiyle birlikte çalışmaya başlar. Yasanın iki zıt uç ucunda olmalarına rağmen birlikte çalışan ikilinin tek amacı artık intikam almaktır.

Ailen için neleri göze alabilirsin: Braven

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Lin Oeding

Oyuncular: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner

IMDb: 5.9

Joe Braven, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yaşayan ve ağaç keserek geçinen kendi halinde bir adamdır. Bir gün ağaç kesmeye çıktığı sırada bir uyuşturucu kaçakçısı grupla karşılaşır. Joe’nun evi ıssız bir bölgede olduğu için kaçakçılar buraya büyük miktarda uyuşturucu saklarlar. Fakat bilmedikleri bir şey vardır. Joe kendi halinde bir adam olsa da ailesini korumak için her şeyi göze alabilir.

Kendi adaletini sağlamaya çalışan bir adam: Road to Paloma

Yıl: 2014

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Jason Momoa

Oyuncular: Jason Momoa, Robert Mollohan, Lisa Bonet

IMDb: 6.0

Jason Momoa’nın yazdığı, yönettiği ve başrollerinden birini canlandırdığı Road to Paloma filminde kızılderili bir ailenin hikayesini izliyoruz. Wolf’un annesi tecavüze uğrar ve vahşice öldürülür. Wolf, katile verilen cezayı az bulunca motosikletine atlar ve Amerika’nın yolunu tutar. Genç adamın artık tek bir amacı vardır, kendi adaletini sağlamak. Fakat bu yolun bilinmezliklerle dolu olduğunu çok geç fark edecektir.

DC kahramanları bir arada: Justice League

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

IMDb: 6.1

DC Comics evreninin süper kahraman ekibi Justice League’in sinema uyarlaması olan filmde Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi bu evrenin iyi karakterlerinin maceralarını izliyoruz. Bu süper güçlü ekip bir araya gelmiştir çünkü karşılarındaki düşman çok daha güçlüdür. Filmin bir de Zack Snyder’s Cut versiyonu bulunuyor.

Gerçek bir rüyalar diyarı: Slumberland

Yıl: 2022

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O'Dowd

IMDb: 6.7

Babasını yakın bir zamanda kaybetmiş genç bir kız gerçek hayattan uzaklaşmıştır ve hayal aleminde yaşamaktadır. Ancak bilmediği bir şey vardır, Slumberland isimli bir rüya diyarı gerçekten de vardır. Genç kızın bu diyarın haritasını bulması ile birlikte hayatında yeni bir dönem başlar. Şans eseri karşılaştığı eski bir kanun kaçağının da yardımıyla bu diyara dalan genç kızın tek amacı ölmüş babasını son bir kez olsun görebilmektir.

Vahşi doğada kürk rekabeti: Frontier

Yıl: 2016 - 2018

Tür: Macera, Dram, Tarih

Oyuncular: Jason Momoa, Landon Liboiron, Zoe Boyle

IMDb: 7.1

Frontier dizisi izleyenlere 18. yüzyılın vahşi doğasında Kuzey Amerika’da geçen bir hikaye anlatıyor. O dönem kürk, en önemli ticari metalardan bir tanesidir. Pek çok değerli metada olduğu gibi kürk ticareti de Hudson’s Bay Company isimli büyük bir tekelin elindedir. Bu tekel bozulmaya yüz tutmuştur çünkü kürkü asıl sağlayan avcılar ve bu ticaretin tek bir şirketin elinde olmasını istemeyen yeni girişimciler ortaya çıkmıştır.

Atlantis tahtının veliahtı: Aquaman

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

IMDb: 6.8

DC Comics evrenindeki en sıra dışı kahramanlardan bir tanesi olan Aquaman’in solo filminde, gizemli deniz krallığı Atlantis’e konuk oluyoruz. Normal bir insan olarak yetişen Arthur Curry büyüdüğü zaman Atlantis tahtının veliahtı olduğunu öğrenir. Ancak tahtın tek sahibi kendisi değildir çünkü üvey kardeşi olan Orm da bu tahta göz koymuştur. Aquaman, gerçek bir kral olup olmadığını tüm dünyaya ispatlamak zorundadır.

Göremeyen insanlar arasından doğan umut ışığı: See

Yıl: 2019 - 2022

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard

IMDb: 7.6

See dizisi günümüzden çok daha uzak bir gelecekte, karanlık bir dünyada geçiyor. Dünya karanlık çünkü insanlık artık görme yetisini tamamen kaybetmiştir. Artık göremeyen insanların başka duyuları gelişmiştir. Tam buna alıştılar derken ikiz bebekler görme duyusuna sahip olarak dünyaya gelirler. Bu noktadan sonra işler epey karışacak ve insanlığın son umudu olan bu iki bebek çok daha önemli hale gelecektir.

Galaksinin değer verdiği tek kaynak: Dune Çöl Gezegeni

Yıl: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

IMDb: 8.0

Amerikalı yazar Frank Herbert tarafından kaleme alınan Dune romanının 1984 yılında sinemaya uyarlanan filminin yeniden çevrimi olan Dune: Çöl Gezegeni filminde bambaşka bir galaksi izliyoruz. Bu galakside artık baharat adı verilen son derece önemli bir kaynak herkesin gözdesidir. Bu kaynağın olduğu tek yer ise Arrakis adlı bir çöl gezegenidir ve bu gezegen bir ailenin yönetimindedir.

Winter is coming: Game of Thrones

Yıl: 2011 - 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke

IMDb: 9.2

George R. R. Martin tarafından kaleme alınan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin ilk kitabının adını alan Game of Thrones dizisinde fantastik bir dünyanın kapıları seyirciye açılıyor. Krallıklara ayrılmış bu dünyada herkesin amacı o tüm krallıklara hükmeden tahta oturmaktadır. Ancak ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir çünkü bir yandan da kış hızla yaklaşmaktadır.

Game of Thrones dizisindeki rolü ve Aquaman karakteri ile hepimizin gönlünü kazanan Jason Momoa’nın rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi film ve dizilerden bazılarını listeledik. En sevdiğiniz ya da listemizde olmasını istediğimiz Jason Momoa filmini yorumlarda paylaşabilirsiniz.