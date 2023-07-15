Dünyada ve ülkemizde en popüler fiziksel beceri oyunlarından bir tanesi olan jenga, zamansız tasarımı ile uzun yıllardır hayatımıza eğlence katıyor. Nasıl oynayacağınızı bilmiyorsanız ya da yeni başladıysanız gelin jenga nasıl oynanır, nasıl dizilir yakından bakalım ve sizi bir usta yapacak ipuçlarını görelim.

Günümüzde artık hayatımızın büyük bir kısmı dijital dünyada geçiyor. Arkadaşlarımızla bu dünyada toplanıyor ve oyunlarımızı bile burada oynuyoruz. Fakat şöyle eski usulde bir araya gelip, çayları kahveleri hazırlayıp keyifli bir oyun oynamak istediğimizde dijital oyunları değil masa oyunlarını ya da fiziksel beceri oyunlarını tercih ediyoruz. Fiziksel beceri oyunu denilince de elbette aklımıza ilk gelen oyun jenga oluyor.

Jenga oyununu eminiz yaşınız kaç olursa olsun en azından bir kez oynamışsınızdır. Bu kadar emin konuşuyoruz çünkü dünyanın en basit tasarımına sahip olan jenga oyunu o kadar keyifli bir oynanışa sahip ki birkaç kişi bir araya toplandığınız zaman yapılacak en iyi aktivitelerden bir tanesi oluyor. Gelin jenga nasıl oynanır, nasıl dizilir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak oyunda sizi bir usta yapacak ipuçlarını görelim.

Önce biraz tarih: Jenga kaç yılında, kim tarafından bulundu?

Kelime olarak inşa etmek anlamına gelen jenga, ilk kez 1983 yılında oyuncuların kullanımına sunulan bir fiziksel beceri oyunu. Oyunu icat eden kişi ise profesyonel bir oyun tasarımcısı değil, genç bir kız. Leslie Scott isimli bu genç kız, babasının işi dolayısıyla Afrika’da yaşadıkları yıllarda sıkılan küçük kardeşi ile oynamak için jenga oyununu tasarladı. Daha sonra 1983 yılındaki Londra Oyuncak Fuarı'nda tanıtılan jenga sayesinde Leslie Scott adı tarihe geçti ve oyun dünyası bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Hiç bilmeyenler için kısaca anlatalım; Jenga nasıl oynanır?

Pek çok farklı versiyonu olsa da standart bir jenga oyununda 54 adet eşit boyutta tahta blok olur. Bir kule şeklinde dizilen bu bloklardan her biri sırası gelen oyuncu tarafından çekilir. Oyunun temel amacı, kuleyi yıkmadan değdiğiniz bloku çekmek ve kulenin üstüne yerleştirmektir. En az 2, en fazla 6 kişi ile oynanan jengada kuleyi deviren kaybeder. Temel kurallar bu şekilde ancak oyuncular diledikleri gibi oyunu zenginleştirebilir.

Biraz karşılık olabileceği için jenga nasıl dizilir ona da değinelim:

Jenga kutusunu açtığınız zaman karşınıza eşit boyutta 54 adet tahta blok çıkar. Bunların üçünü alın ve yan yana dizin. Eğer ilk sırayı doğu - batı yönünde dizdiyseniz üstündeki katı kuzey - güney yönünde dizin. Bir ters, bir düz şeklinde üç tahta bloktan oluşan 18 katlı bir kule oluşturmanız gerekiyor. Sonra eğlence başlasın.

İşte sizi tam bir jenga ustası haline getirecek bazı ipuçları:

Blokları çekmeyin, itin.

Sakın kenarlardan başlamayın.

Tepedeki bloklarla başlayın.

Sağ - sol dengesini iyi ayarlayın.

Jenga bloklarının hepsi eşit olmayabilir.

Fazla derin düşünmeyin.

Herhangi bir zaman sınırı olmadığını unutmayın.

Şans faktörünü yabana atmayın.

Biraz pislik yapmanın kimseye zararı olmaz.

Kural boşluklarından yararlanın.

Blokları çekmeyin, itin:

Jenga kulesi son derece hassastır, bu nedenle blok hareketlerine dikkat etmek gerekiyor. Pek çok oyuncu bloku çekerek alır ancak bu hareket, kulenin dengesini bozar. Bunun yerine hareket ettirmek istediğiniz bloku dışarı doğru ittirin ya da hafifçe vurun. Böylece sorunsuz bir şekilde bloku çıkarmış olursunuz.

Sakın kenarlardan başlamayın:

Mühendislik bilgisine sahip olmadan bile jenga kulesine şöyle bir baktığınız zaman kuleyi asıl ayakta tutanların kenar bloklar olduğunu fark edersiniz. Bu nedenle sıra size geldiği zaman kenardaki blokları değil, ortadaki blokları almaya çalışın. Böylece siz bloku alırken kule dengede kalır ama rakibiniz kenarları almak zorunda kalacağı için kaybetme riski artar.

Tepedeki bloklarla başlayın:

Jenga kurallarına göre hamle sırası gelen oyuncu, kulenin en üstündeki ilk iki kattan blok çekemez. Diğer katlar ise serbesttir. Temel fizik kurallarını düşünürsek altlardan başlayarak kulenin temelini zayıflatmak yerine tepeye en yakın olan katlardan başlarsanız kulenin dengesini çok daha uzun süre muhafaza etmeniz mümkün.

Sağ - sol dengesini iyi ayarlayın:

Tahmin edebileceğiniz gibi jenga kulesi dümdüz aşağı doğru yıkılmaz, alınan bloklara göre sağa ya da sola doğru yıkılır. Bu yıkımı önlemek için sol taraftan aldığınız bir bloku üst tarafa yerleştirirken kulenin sağına yerleştirin. Aynı yöntemi tersi durumlarda da uygulayın. Böylece kule sizin sıranız boyunca sağlam kalacaktır.

Jenga bloklarının hepsi eşit olmayabilir:

Dışarıdan bakıldığı zaman jenga 54 eşit boyutta tahta bloktan oluşur gibi görünür ancak bunlar sonuçta tahta olduğu için bazıları az farkla da olsa büyük, küçük, ağır ve hafif olabilir. Dizerken bunların hangileri olduğunu az çok anlarsınız. Aralarından en kalın ve en ağır olanı en son çıkarırsanız kulenin dengesini bozmazsınız.

Fazla derin düşünmeyin:

Pek çok oyuncu bloku çıkarmaya odaklanmak yerine her zaman bir sonraki adımı düşünür ve bu da ister istemez stres yaratır. Bunun yerine rahat olun ve yalnızca çıkarmak istediğiniz bloka odaklanan. Yalnızca almak istediğiniz bloka bakarak bir tür saldırı planı oluşturduğunuz anda da yapın gitsin.

Herhangi bir zaman sınırı olmadığını unutmayın:

Tabii arkadaşlarınızla oynarken yeni bir süre kuralı belirlemiş olabilirsiniz ancak jenganın temel kuralları arasında hamle için bir zaman sınırı yoktur. Bu nedenle asla acele etmeyin. Sıra size geldiği zaman kulenin etrafında bir tur atın ve stratejinizi belirleyin. Kulenin hassas olduğunu unutmayın, tek bir yanlış harekette yıkılıverir.

Şans faktörünü yabana atmayın:

Tamam jenga bir fiziksel beceri oyunu ancak şans faktörünü asla unutmayın. Özellikle birden fazla rakibiniz varsa bir sonraki hamlenin ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu nedenle bir sonraki hamlenizin ne olacağını düşünmek yerine rakibinizin hareketlerini izleyin ve hamle sırası size geldiğinde ne yapacağınıza karar verin.

Biraz pislik yapmanın kimseye zararı olmaz:

Jenga basit ve şans faktörünün yüksek olduğu bir oyun ancak en önemli nokta, oyuncunun soğukkanlı kalmasıdır. Hadi rakibinizle biraz uğraşın. Onu güldürmeye çalışın, kulenin yıkılacağını söyleyerek onu sinirlendirin, hamlesinin ne kadar yanlış olduğunu söyleyerek manipüle edin. Yani biraz da psikolojik savaş verin, kimseye zararı olmaz.

Kural boşluklarından yararlanın:

Jenga kurallarına göre hamleniz sırasında yalnızca tek elinizi kullanabilirsiniz ama kurallar arasında aynı ele bağlı kolu kullanmayacaksınız diye bir yasak yok. Bu küçük kural boşluğundan faydalanıp elinizle bloku ittirirken kolunuzla kuleyi destekleyebilirsiniz. Her zaman işe yaramaz ama voleyboldaki ayakla vurma kuralı gibi hiç beklemediğiniz anda sizi zafere götürebilir.

Dünyada ve ülkemizde en popüler fiziksel beceri oyunlarından olan jenga nasıl oynanır, nasıl dizilir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak yeni başlayanlar için işe yarar bazı ipuçlarından bahsettik. Eğer uyguladığınız benzersiz bir taktik varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.